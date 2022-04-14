VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu, terör soruşturmasında gelinen son noktayı açıkladı
Bakan Koca: İnsülin Türkiye'de üretilecek
Pentagon Ukrayna'ya yeni yardımın detaylarını paylaştı
Akdeniz açıklarında korkutan deprem!
Rusya, ABD Kongresi üyeleri ve Kanadalı senatörlere yaptırım kararı aldı
Macron: Avrupa'nın, ilişkileri yeniden düşünmesi önemli
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe iftar sürprizi
DSÖ Genel Direktörü: Rusya'yı insanlık adına diyaloğa çağırıyorum
Zelenskiy'den saldırganlığa karşı birlik olma çağrısı
BM'den Ukrayna-Rusya Savaşı 1,7 milyar kişiyi etkiliyor uyarısı
Türkiye'de 5 bin 529 yeni vaka tespit edildi
ANKA'lar mayınları başarıyla tespit etti
Bakan Akar komandoları kabul etti
İbrahim Kalın: Ukrayna-Rusya savaşının etkileri on yıllar sürecek
Bakan Yanık Almanya'ya gidiyor
Kremlin: Biden'ın 'soykırım' suçlaması kabul edilemez
Kılıçdaroğlu'nun Man Adası yalanı!
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Barış için en çok çalışan ülke Türkiye
Türkiye'den fışkırıyor!
804 hastanenin yoğun bakımında Kovid-19 hastası kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğinin detayları belli oldu
Aksungur yerli mühimmatla vurdu
Füsun Kuran, Tutumludukkan.com'a CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Atandı
Avrupa'yı yumuşak karnından vurdu
14 Nisan 2022 Perşembe 00:35:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 00:35:00

Pentagon Ukrayna'ya yeni yardımın detaylarını paylaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Pentagon, Biden'ın açıkladığı Ukrayna'ya verilecek 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinde, daha önce Afganistan için ayrılan Mi-17 helikopterlerin yanı sıra obüs top sistemlerinin de olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını açıklaması üzerine, Pentagon yardım paketinin detaylarını duyurdu.

Günlük basın toplantısında açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, yardım paketinde şu silah ve malzemelerin yer aldığını söyledi:

"18 obüs top sistemi, 10 AN/TPQ 36 topçu ateşine karşı koyma radarı, 2 AN/MPQ 64 hava gözetleme radarı, 300 Switchblade taktik insansız hava aracı, 500 Javeline füzeleri, 200 M113 Zırhı Personel Taşıyıcı, 100 Zırhlı Yüksek Hareketli Çok Amaçlı Tekerlekli Araç, 11 Mi-17 helikopter, İnsansız Sahil Güvenlik Araçları, Kimyasal, Biyolojik Radyolojik, Nükleer koruma ekipmanı, tıbbi malzeme, 30 bin zırh ve miğfer, 2000 optik ve lazer mesafe ölçer, C4 patlayıcı ve bariyer temizleme ekipmanı, M18A1 Claymore anti-personel mühimmatı"

Afganistan için ayrılmıştı

Kirby, listedeki 11 Mi-17 helikopterin daha önce Afganistan için ayrıldığını ancak Afganistan'dan tamamen çekildikleri için bu helikopterlerin Ukrayna'ya verileceğini söyledi.

Sözcü, geçen aylarda da Ukrayna'ya 5 Mi-17 helikopteri sağladıklarını ifade etti.

Henüz bu sistemlerle ilgili Ukrayna ordusuna nasıl eğitim vereceklerine ve bu eğitimlere kaç ABD askerinin katılacağına karar vermediklerini belirten Kirby, Ukraynalıların çoğu sistemi tanıdığını ancak top sistemleri ile hava gözetleme radarları için biraz daha eğitim verilmesi gerekeceğini dile getirdi.

"Rus güçlerinin uzun menzilli füze ve topları Ukraynalılara karşı kullandığını gördük. Benzer bir sistemi Ukrayna'ya tedarik ederek durumu biraz eşitlemeye yardımcı olmak istedik. Bu, aslında gelecek olan savaş konusunda Ukrayna'ya olabildiğince avantaj sağlamak."

Kirby, yardımların hangi ülkeler üzerinden gideceğine henüz karar vermediklerini ifade ederek, sevkiyatın ABD askerlerinin bulunduğu ülkeler üzerinden birden çok noktadan sağlanacağını kaydetti.

Etiketler : Pentagon Biden ABD
Musti oldu Emrah!

Musti oldu Emrah!
Sezon finali yapacağız

Sezon finali yapacağız
Rusya'dan S-300 açıklaması: Roketlerle vurduk

Rusya'dan S-300 açıklaması: Roketlerle vurduk
Meedo'yu tamamen sildi

Meedo'yu tamamen sildi
Doğada baş başa

Doğada baş başa
'Ölene Kadar' İsrail'de

'Ölene Kadar' İsrail'de
İspanya'da ödüllendi

İspanya'da ödüllendi
Antepli doktor

Antepli doktor
1 liralık davayı kaybetti

1 liralık davayı kaybetti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER