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14 Ocak 2022 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:14 Ocak 2022 Cuma 13:00:00

Patriot İngiliz Tornado'sunu nasıl vurdu?

Kaynak: star.com.tr

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Suudi Arabistan'da yaşanan 'savunma' krizi, gözleri Patriot savunma sistemlerine çevirdi. Husi saldırılarına karşı sergilenen başarısızlık, Patriot füzelerinin 2003'te müttefik İngiltere'nin uçağını vurmasını ve tespit edilen yazılım hatalarını yeniden gündeme getirdi.

Suudi Arabistan, azalan savunma füzesi envanterini yenilemesine yardım etmeleri için, komşu Körfez ülkelerine çağrıda bulundu.

Basında açıklamaları yer alan ABD'li yetkili, savunma sistemleri transferlerini onaylaması gereken Biden yönetiminin, bu hamleleri desteklediğini ileri sürdü.

ABD'li yetkili, bunun acil bir durum olduğunu, Husilerin saldırılarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Suudi Arabistan'ın savunmasızlığı, envanter eksikliğinin yanı sıra çok abartılan Amerikan füze sistemi Patriot'la ilgili tartışmaları da gündeme getirdi.

PETROL TESİSLERİ VURULURKEN PATRIOT NE YAPIYORDU?

2019'da, bir dizi füze ve insansız hava aracı Suudi hava savunmasını delmeyi başardı ve kısa bir süre için krallığın petrol üretiminin yarısını kesintiye uğrattı.

Saldırıları Husi isyancılar üstlendi, ancak ABD ve Suudi Arabistan, İran'ı bunların arkasında olmakla suçluyor.

Öte yandan vurulan tesisler, 100 mil uzaktaki uçakları ve füzeleri engellemesi için ABD'den alınan Patriot karadan-havaya füze bataryaları tarafından korunuyordu.

PATRIOT'IN İNGİLİZ TONADO'SUNU VURMASI VE YAZILIM HATALARI

Kısa bir süre önce bağımsız uzmanlar, Patriot sisteminin etkinliğini analiz etmiş ve bazı şaşırtıcı detayları ortaya çıkarmışlardı. Uzmanlar, sistemde yazılımsal hatalar olduğunu ileri sürüyor.

Öte yandan büyük başarısızlığa, Mart 2003'te bir İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Tornado avcı-bombardıman uçağının, Irak'taki bir görevden Kuveyt'e uçarken Patriot tarafından vurulması örnek gösteriliyor.

Bu tür başarısız operasyonların ardından, ABD ordusu komutanları, yeni güvenlik emirleri yayınlayarak, Patriot personelinin füze rampalarında tam otomatik ayarlar kullanmasını yasakladılar. Pilotlara daha güvenilir olan şifrelenmemiş IFF'yi kullanmalarını tavsiye ettiler.

star.com.tr

Etiketler : Suudi Arabistan PATRIOT ABD ordusu komutanları
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