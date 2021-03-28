Paşinyan istifa tarihini duyurdu

Daha önce, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Başbakan Nikol Paiinyan, 20 Haziran'da erken parlamento seçimleri yapılması konusunu görüşmüşlerdi.



Aksam.com.tr'nin Rus basınından aktardığı habere göre, Ermenistan'da erken seçim gerçekleştirilene kadar görevini sürdüreceğini belirten Paşinyan, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda, nisan ayında istifa edeceğim. Ancak bunu görevden çekilmek için değil, erken seçimlerin yapılması için yapacağım. Seçim gerçekleşene dek geçici olarak başbakanlığı sürdüreceğim."

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesine yönelik başlattığı harekattan mağlubiyetle ayrılan Ermenistan, Kasım 2020'de barış anlaşması imzalamak durumunda kalmıştı.

Bölgenin Azerbaycan kontrolüne geçmesinin ardından ülke içinde eleştiri oklarının hedefinde yer alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, süreci iyi yönetemediği ve Azerbaycan'a teslim olduğu gerekçesiyle hem halk hem de muhalefet partileri tarafından istifaya çağırılmıştı