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Pakistan'dan Hindistan'ın G20 toplantılarını Cammu Keşmir'de planlamasına tepki
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26 Haziran 2022 Pazar 11:43:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 11:43:00

Pakistan'dan Hindistan'ın G20 toplantılarını Cammu Keşmir'de planlamasına tepki

Kaynak: AA

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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın 2023'teki G20 toplantılarını Cammu Keşmir'de gerçekleştirmeyi planlamasına tepki göstererek, bunu kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın 2023'teki G20 toplantılarını Cammu Keşmir'de gerçekleştirmeyi planlamasına tepki göstererek, bunu kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hint medyasında Yeni Delhi'nin G20 toplantılarını Cammu Keşmir'de düzenleyeceğine dair bazı haberler bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Cammu Keşmir'in uluslararası alanda İslamabad ile Yeni Delhi arasında tartışmalı bölge olarak tanımlandığı anımsatılarak, Hindistan'ın böyle bir girişiminin reddedildiği belirtildi.

Bölgenin 1947'den bu yana "Hindistan'ın zorla ve yasa dışı işgali altında olduğu" ifade edilen açıklamada, Cammu Keşmir tartışmasının 70 yılın üzerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) gündeminde yer aldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, G20 toplantılarının Cammu Keşmir'de planlanması uluslararası toplumun hiçbir koşulda kabul edemeyeceği gülünç bir durum olarak nitelendirildi.

NDTV kanalında çıkan haberde, Yeni Delhi'nin 2023'teki G20 toplantılarını Cammu Keşmir'de düzenlemeyi planladığı ve Hindistan Dışişleri Bakanlığının bölgedeki ilgili otoritelere gerekli hazırlıkları yapmaları talimatı verdiği belirtilmişti.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Etiketler : Pakistan Dışişleri Bakanlığı Çin BMGK
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