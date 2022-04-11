VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Putin, İstanbul'daki barış görüşmelerine hala güveniyor'
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yemin ederek görevine başladı
Beyaz Saray: Pakistan'ın önemi ülkenin lideri kim olursa olsun değişmez
Kurtulmuş: Yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz
'Salgın döneminde PTT'miz devletimizin vatandaşına uzattığı eli oldu'
Kuşadası'nda Türk kara sularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Zonguldak açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Türkiye'de 6 bin 893 yeni vaka tespit edildi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin askeri jetle takip edildiği iddiası
Buça'daki toplu mezardan 46 sivilin cesedi çıkarıldı
Emine Erdoğan'dan Matematik Olimpiyatı'nda dereceye giren öğrencilere tebrik
Kastamonu'da ev yangını: 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bakan Nebati: Enflasyonu yıl sonu makul bir seviyeye getireceğiz
Bakan Soylu: 8 bin 500 Afgan geri gönderildi
Üç denizde dev tatbikat başladı
İstanbul'da bulunan Yapı & Yapı A.Ş.'nin 11 katlı ofisin iç mekanı Udesign Mimarlık tarafından tasar...
Emlak Konut Spor, Kadınlar Basketbol Süper Ligine Yükseldi
En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Güney Kore'den silah desteği istedi
AB, 21 Rus hava yolu şirketini kara listeye aldı
Kördüğümü devlet eliyle çözülen Fikirtepe'de çalışmalar hızla sürüyor
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Karadeniz'de kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'da "çığ" uyarısı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
11 Nisan 2022 Pazartesi 22:48:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 22:50:00

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yemin ederek görevine başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Pakistan Ulusal Meclisinde bugün başbakan seçilen Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Vekili ve Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani huzurunda yemin ederek görevine başladı.

Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin rahatsız olması sebebiyle yemin töreni, Cumhurbaşkanı Vekili ve Senato Başkanı Sanjrani tarafından gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleştirilen yemin töreninin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı.

Törende Senato Başkanı Sanjrani'nin okuduğu yemin metnini tekrarlayan Şerif, Pakistan'ın 23'üncü başbakanı oldu.

Yemin töreninde PML-N liderinin ittifak kurduğu parti liderlerinin yanı sıra kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları da hazır bulundu.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste bugün düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini almıştı.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda dün yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

9 Nisan'da yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu, dün 01.00'de sona ermişti.

Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında, Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 "hayır" oyu almıştı.

Etiketler : Pakistan Navaz Şahbaz Şerif
Çağatay ile güzel gidiyor

Çağatay ile güzel gidiyor
Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil
Babasının durumu ciddiyetini koruyor

Babasının durumu ciddiyetini koruyor
Aşka yeşil ışık

Aşka yeşil ışık
İspanya'da en iyi dizi seçildi

İspanya'da en iyi dizi seçildi
Ünlü yönetmen İstanbul'da

Ünlü yönetmen İstanbul'da
Aşka ikinci şans mutluluğu

Aşka ikinci şans mutluluğu
Harun'un geleceği garanti altında

Harun'un geleceği garanti altında
Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 asıl yerinde çekildi

Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 asıl yerinde çekildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER