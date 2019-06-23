Onlar erdi muradına

ÇOCUKLUKTAN BERİ BİRLİKTELER

Futbolcu, Twitter hesabından düğün fotoğraflarını paylaşıp, “Sonunda en iyi arkadaşımla evlendim. Seni seviyorum” notunu düştü. Çiftin evliliği sonrası sosyal medyada gündeme gelen bir fotoğraf çok konuşuldu. İkilinin 2005 yılında eski İngiliz futbolcu David Beckham'la çekilmiş fotoğrafları binlerce kez paylaşıldı.