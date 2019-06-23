23 Haziran 2019 08:00 | Pazar
Onlar erdi muradına
İngiliz futbolunun yıldız isimlerinden Harry Kane, çocukluk aşkı Katie Goodland ile dünyaevine girdi.
ÇOCUKLUKTAN BERİ BİRLİKTELER
Futbolcu, Twitter hesabından düğün fotoğraflarını paylaşıp, “Sonunda en iyi arkadaşımla evlendim. Seni seviyorum” notunu düştü. Çiftin evliliği sonrası sosyal medyada gündeme gelen bir fotoğraf çok konuşuldu. İkilinin 2005 yılında eski İngiliz futbolcu David Beckham'la çekilmiş fotoğrafları binlerce kez paylaşıldı.
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