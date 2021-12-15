Omicron Avrupa'yı etkisi altına alabilir

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) güncellenen risk değerlendirme raporunda, koronavirüsün Omicron varyantının gelecek birkaç ay içinde Avrupa ülkelerinde çok hızlı yayılacağı beklentisine yer verildi.

Avrupa'da baskın varyant olan Delta'nın, 2022'nin ilk iki ayı içinde, yerini Omicron varyantına bırakmasının yüksek ihtimal olduğu vurgulandı.

HIZLA YAYILMA İHTİMALİ "ÇOK YÜKSEK"

ECDC Direktörü Andrea Ammon, Omicron'un hızla yayılma ihtimalini "çok yüksek" gördüklerini söyledi:

"Omicron'un, daha önce Delta varyantını dikkate alan öngörülere ek olarak ölümler ve hastaneye kaldırılanların sayılarını artırmasının çok yüksek ihtimal dahilinde olduğu düşünülüyor."

77 ÜLKEDE OMİCRON VARYANTI TESPİT EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron varyantının dünyada 77 ülkede tespit edildiğini fakat bu sayının çok daha fazla olduğunu söylemişti.

Birçok Avrupa ülkesinde kasım sonunda Omicron varyantının tespit edilmesi üzerine salgın tedbirleri artırılmıştı.