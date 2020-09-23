23 Eylül 2020 Çarşamba 15:22:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 15:33:00
NATO'dan Türkiye Yunanistan görüşmelerine ilişkin açıklama
Kaynak: AA
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelere ilişkin NATO'dan yapılan açıklamada 'Görüşmelerde ilerleme kaydedildi' denildi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
Başkan Erdoğan bugün AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek.
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