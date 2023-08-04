VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Van'da sağanak ve dolu etkili oldu
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
"Çanakkale, Kut'ül Amare gibi büyük zaferlerin bilinmesi varoluşumuz için önem arz ediyor"
Kur'an-ı Kerim'e provokasyon gerçekleştirmişti: Hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor
Adana'daki orman yangınına müdahale ediliyor
04 Ağustos 2023 Cuma 15:23:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 15:23:00

Müslüman karşıtı parti Almanya'da oy oranını artırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Son anketlere göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, oy oranını yüzde 21'e çıkarıp iktidardaki partileri geride bıraktı ve ikinci sıradaki konumunu korudu.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, son anketlere göre oy oranını yüzde 21'e çıkarıp iktidardaki partileri geride bıraktı ve ikinci sıradaki konumunu korudu.

ARD'nin haberine göre, Infratest Dimap şirketinin 31 Temmuz-2 Ağustos'ta yaptırdığı son ankete 1297 kişi katıldı.

Anket sonuçlarına göre ana muhalefette bulunan Hristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU-CSU) yüzde 27 ile ilk sırada yer alırken AfD yüzde 21 ile ikinci sıradaki yerini korudu.

Ankette Koalisyon Hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Partinin (SPD) yüzde 17, Yeşiller Partisinin yüzde 15, Hür Demokrat Partinin (FDP) ise yüzde 7 oy oranına sahip olduğu belirtildi.

Muhalefette bulunan Sol Partinin oy oranı yüzde 4, diğerlerinin ise yüzde 9 olarak ölçüldü.

Böylece CDU-CSU ile SPD, bir önceki ankete göre yüzde 1'er oy kaybederken yabancı ve Müslüman karşıtlığıyla da bilinen aşırı sağcı AfD ile Yeşiller, oylarını yüzde 1 arttırmış oldu.

Politikacı memnuniyeti anketinde ise Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius yüzde 54, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yüzde 40 ve Başbakan Olaf Scholz yüzde 31 oy aldı.

Etiketler : Aşırı sağcı Almanya CDU-CSU ile SPD Hür Demokrat Parti
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX