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02 Ekim 2020 Cuma 22:11:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 22:11:00

Mısır'da Sisi karşıtı 'zafer cuması' gösterileri devam etti

Kaynak: AA

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Mısır'da başkent Kahire başta olmak üzere birçok kentte, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı gösteri düzenlendi.

İspanya'da yaşayan Mısırlı muhalif Muhammed Ali ve bazı muhaliflerin "zafer cuması" çağrısı üzerine Kahire, Kalyubiye ve Giza'da düzenlenen gösterilere ilişkin videolar sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde göstericilerin sık sık "Defol ey Sisi" sloganları attığı duyuldu.

Güvenlik güçleri ise büyük camiler, ana caddeler ve meydanların önündeki varlıklarını yoğunlaştırırken, yoldan geçenlerin cep telefonlarını aradı.

Mısır'da bazı kent ve köyler, Sisi'nin görevi bırakması talebinin yanı sıra yaşam koşulları ile mevcut siyasi durumu protesto için 20 Eylül'den bu yana düzenlenen gece gösterilerine sahne oluyor.

Çarşamba günü ülkenin güneyinde yer alan Luksor'a bağlı El-Avamiye bölgesinde güvenlik güçlerinin kurşunun başına isabet etmesi sonucu Mısırlı genç Avis er-Ravi'nin hayatını kaybetmesi, gösteri çağrılarının artmasına neden oldu.

Yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalif Muhammed Ali, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik şartları protesto için "zafer cuması" ismiyle gösteri çağrısında bulunmuştu.

Mısır'da faaliyet gösteren insan hakları derneği "Arap Sivil Toplum Destek Derneği"nin yayımladığı raporda, 20 ile 27 Eylül arasında düzenlenen rejim karşıtı 164 gösteride, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce göstericinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Raporda, güvenlik güçlerinin, gözaltına aldığı 68 çocuğu bir süre sonra serbest bıraktığı, 150 göstericinin de savcılıkta sorgusunun tamamlandığı kaydedilmişti.

Mısır yönetimi, yasalara göre güvenlik birimlerinden izin alan herkesin gösteri düzenleme hakkı olduğunu belirtirken, vatandaşlar ise gösteriler için izin verilmediğinden böyle bir başvuruda bulunmanın mantıklı olmadığını ve başvuranların tutuklanabileceğini ileri sürüyor.

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