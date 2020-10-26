- "Ana vatandan ata vatana hoş geldiniz"

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26 Ekim 2020 Pazartesi 13:07:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 13:07:00

Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistan'da askeri törenle karşılandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Kazakistan arasında hem askeri eğitim, iş birliği hem de savunma sanayi konularında mevcut ilişkilerin artarak devam edeceğine, bunun da iki ülke ve silahlı kuvvetleri için çok faydalı olacağına inandığını bildirdi.

Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da törenle karşılandı.

Kazakistan Savunma Bakanlığı'na gelişinde Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev tarafından karşılanan Akar'ın alandaki yerini almasının ardından askeri tören başladı.

İki ülkenin ulusal marşlarının bando tarafından çalındığı, Akar'ın tören kıtasını selamladığı törenin ardından bakanlar, önce baş başa görüştü, sonrasında heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

Heyetlerarası görüşmenin açılışında konuşan Akar, "Ata vatan" olarak nitelendirdiği Kazakistan'da kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Kazakistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Ata vatanda bulunmak bizler için heyecan verici. 2 bin-3 bin yıllık tarih gözlerimizde canlanıyor. Ata topraklarında, kardeş Kazakistan'ın başarılarını büyük bir gururla takip ediyoruz. Ortak tarihimiz, geçmişimiz ve buna bağlı sahip olduğumuz ortak değerler bizim için çok değerli. Özellikle Cumhurbaşkanlarımız arasında var olan en üst düzeydeki samimi, yapıcı ve yakın ilişkiler bizlerin işlerini kolaylaştırıyor. Onların çizdikleri çerçeve bizler için geniş bir çalışma alanı vadediyor. Hem askeri eğitim, iş birliği hem de savunma sanayi konularında mevcut ilişkilerin artarak devam edeceğine bunun da ülkelerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz için çok faydalı olacağına inanıyorum."

Akar, 2019 yılında iki ülke arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ilişkilere önemli bir yön çizdiğini de sözlerine ekledi.

- "Ana vatandan ata vatana hoş geldiniz"

Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev ise "Ana vatandan ata vatana hoş geldiniz" ifadesiyle Bakan Akar'ı selamladı.

Bölgedeki tüm yoğun gelişmelere rağmen fırsat bulup Kazakistan'a gelen Akar'a teşekkürlerini ileten Yermekbayev, "Dost ve kardeş ülkeler olarak ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz gerekir." diye konuştu.

İki ülkenin uluslararası birlik ve kurumlarda da üyeliklerinin olduğunu anımsatan Yermekbayev, "Türkiye ve Kazakistan hem ticarette hem de ekonomide birbiriyle ortak olarak sayılan birer devlettir." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından geçilen heyetlerarası görüşme basına kapalı devam etti.

- "Olumlu ve yapıcı bir görüşme"

Görüşmenin sonunda Bakanlık Şeref Defteri'ni imzalayan Akar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Yermekbayev ile son derece olumlu ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İki ülke ve silahlı kuvvetleri arasında var olan iyi ilişkilerin daha da nasıl güçlendirilebileceğinin üzerinde durduklarını aktaran Akar, "En üst düzeyde Cumhurbaşkanlarımız tarafından bir mutabakat olduğu için onların çizdiği çerçeve içinde biz de kendi faaliyetlerimizi kolaylıkla düzenleyebiliyoruz. Askeri, eğitim, iş birliği konusunda iki ülkenin de güçlü silahlı kuvvetlerine sahip olduğu ve bilgi-tecrübe paylaşılmasının önemli sinerji sağlayacağı konusunda taraflar olarak mutabıkız." şeklinde konuştu.

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