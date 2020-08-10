Malezya'nın eski maliye bakanına Lim Guan Eng'e, rüşvet ve gücü kötüye kötüye kullanma suçlaması

Penang Eyalet Sulh Ceza Mahkemesi'nde duruşması görülen eski bakan Lim, söz konusu tünel projesinin ihalesini almak isteyen bir iş adamından 3,3 milyon Malezya Ringgiti (5,7 milyon TL) rüşvet talep ederek görevini kötüye kullanmakla suçlandı.

Lim, hakkındaki suçlamaları reddederek iddialara karşı savunma yapmak için duruşma talebinde bulundu.

Hüküm giymesi durumunda Lim'in 20 yıl hapis cezası alacağı açıklandı.

Eski Maliye Bakanı, 7 Ağustos'ta Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında, tünel projesinin gelirinden yüzde 10 kar talep etmekle suçlanmış ve kefaletle serbest bırakılmıştı.

- Penang Yeraltı Tünel Projesi'de rüşvet iddiaları



Eski Maliye Bakanı Lim Guan Eng'in Penang eyaletinin siyasi liderliğini yaptığı 2016 yılında imzalanan 6,3 milyar Malezya Ringgiti (10,9 milyar TL) değerindeki Penang Yeraltı Tünel Projesi, rüşvet iddialarından ötürü 30 Haziran'dan bu yana araştırılıyordu.



Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC), proje sahibi şirketin hükümet teftişinden kaçmak için 2018'de bazı komisyon yetkililerine rüşvet verdiğini iddia etmişti.



Eski bakan Lim'in de makamını kullanarak projeden şahsi kar istediği, MACC'nin iddiaları arasındaydı.



Rüşvet soruşturmasına ilişkin geçen ay iki defa MACC'ye ifade veren Lim, 6 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.



Yapımı 2025 yılında tamamlanması planlanan Penang Yeraltı Tünel Projesi, Malezya'nın ilk ve tek denizaltı tünel geçiş yolu olacak.