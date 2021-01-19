Macron'dan açık tehdit: İstifasını isteyeceğim!

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19 Ocak 2021 Salı 10:59:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 10:59:00

Macron'dan açık tehdit: Aşı hakkında konuşan bakanların istifasını isteyeceğim!

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, bazı bakanların Kovid-19 aşısına dair açıklama yapması halinde istifalarını isteyeceği ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Başbakan Jean Castex, Sağlık Bakanı Olivier Veran, Endüstri İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher ve Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal dışında Kovid-19 aşısına dair açıklama yapan bakanların istifasını isteyeceği ifade edildi.

AA'nın Fransız basınına dayandırdığı haberde, Macron'un ülkesinin aşı stratejisinden ve bazı bakanların yaptığı açıklamalardan memnun olmadığı, aşı ve salgına ilişkin yanlış adımların atılmasına müsamaha göstermediği kaydedildi.

Macron'un, 13 Ocak'ta düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, "Aşı konusunda sadece Başbakan (Jean Castex), Sağlık Bakanı (Olivier Veran), Endüstri İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı (Agnes Pannier-Runacher) ve Hükümet Sözcüsüne (Gabriel Attal) açıklama yapmasına izin veriyorum. Başka birinin basında konuştuğunu görürsem, onun istifa mektubunu kabul etmek için hazır olacağım." dediği aktarıldı.

Sağlık Bakanı Veran'ın aksine Çevre İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Djebbari'nin, 3 Ocak'ta "yaza kadar 26 milyon kişiye aşı yapılmasının hedeflendiğine" yönelik açıklamasının Macron'u kızdırdığı kaydedildi.

Veran'ın temmuza kadar 15 milyon kişinin aşılanmasını istedikleri şeklinde açıklama yapmasıyla, iki bakanın arasında çelişki ortaya çıktığı belirtildi.

Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerinin aksine aşı kampanyasında yavaş ilerlemesi eleştirilere neden olmuştu.

Etiketler : fransa macron istifa korona aşısı
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