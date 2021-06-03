  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pedallar eğitim için dönecek
AB'den Yunanistan'a ses topu tepkisi: Endişeliyiz
AB'den Yunanistan'a ses topu tepkisi: Endişeliyiz
AB'den Yunanistan'a ses topu tepkisi: Endişeliyiz
Ata vatandan Türkiye kararı
Türkiye'nin S-400'leriyle ilgili iddiaya Rusya'dan cevap
Teröristbaşı Murat Karayılan çöküşü itiraf etti
Avusturya'nın 'fişleme' haritası çevrim dışı oldu
Kara Kıta'ya Türk imzası! Bölgenin güvenliği Hızır'a emanet
"Türk otoriteleri bir gün bile insani yardımı durdurmadı"
Uğur Kılıç, “Hentbol Vizyon 2028” sloganıyla Türkiye Hentbol Federasyonu başkanlığına aday
Bakan 'kararlıyız' dedi ve hedefi açıkladı
Geri sayım başladı! ''Bozok'' ve ''Togan'' göreve hazır
Macron yine saldırdı! Tek derdi Türkiye
Köylerin kanatlı sakinleri
Engel tanımayan yardım çabası
Okulları renklendiren öğretmen
İlginç koleksiyoner: Taş görünce dayanamıyor
Oğuzhan ile çok mutluyuz
Eda'nın hayali üç çocuk
Tatil yok set var
En güvenli tatil karavan
Moda çekimlerini aratmıyor
Kalbini fenomene kaptırdı
03 Haziran 2021 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:03 Haziran 2021 Perşembe 12:17:00

Macron yine saldırdı! Tek derdi Türkiye

Kaynak: AA

ABONE OL

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşen Emmanuel Macron, yine Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin meşru Libya ordusuna destek vermesi sonrası bölgedeki planları suya düşen Macron, yine “paralı asker” yalanını ortaya attı

Türkiye'nin ve Rusya'nın "yabancı paralı askerlerinin" Libya'yı terk etmesi gerektiğini iddia eden Emmanuel Macron, yine Türkiye'yi hedef aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Libya'daki siyasi geçiş dönemini desteklediklerini dile getiren Macron, Libya'nın askeri egemenliğine ve istikrara kavuşması gerektiğini söyledi.

Macron, ülkesinin Libya'ya karşı özel sorumluluğu bulunduğunu iddia etti.

Libyalılar ve uluslararası ortaklarıyla iş birliği içinde Libya'nın istikrarını güçlendireceklerini ileri süren Macron, Libya halkının egemen ve istikrarlı bir ülkede yaşamaya hakkı olduğunu söyledi.

Macron, Türkiye'nin ve Rusya'nın "yabancı paralı askerlerinin" Libya'yı terk etmesi gerektiğini iddia etti.

Fransa'nın Libya'ya güvenliği sağlama konusunda yardım etmeye hazır olduğunu belirten Macron, Libya'da bu yılın sonunda düzenlenecek seçimlerin başarılı şekilde tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Macron, Dibeybe'nin talebi üzerine kanserle mücadele için 450 Fransız doktoru Libya'ya göndereceklerini belirtti.

Dibeybe de Fransa ile Libya arasındaki ilişkilerin resmi olarak yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fransa'nın Libya'nın siyasi meşruiyetini güçlendirme konusunda önemli rol oynadığını aktaran Dibeybe, Fransa'nın Libya'nın istikrarı ve yabancı paralı askerlerin varlığının sonlanması için katkıda bulunabileceğini belirtti.

Dibeybe, iki ülke arasındaki ortak projelerin yeniden başlamasını istediklerini söyledi.

2002'den bu yana toplanamayan iki ülke arasındaki ortak komisyonun çalışmalarına yeniden başlayacağını ifade eden Dibeybe, bu komisyonun iki ülke arasındaki anlaşmaların takibini yapacağı bilgisini paylaştı.

Dibeybe, Macron'u yakın zamanda Trablus'ta görmeyi umut ettiğini kaydetti.

Etiketler : Emmanuel Macron Dibeybe FRANSA RUSYA
Zenginim, 455 çalışanım var

Zenginim, 455 çalışanım var
Haziranda nikâh var

Haziranda nikâh var
Önce iş arkadaşı sonra sevgili

Önce iş arkadaşı sonra sevgili
‘Rüzgarın oğlu' Dalaman'da

‘Rüzgarın oğlu' Dalaman'da
Eda'nın gururu Buğrahan!

Eda'nın gururu Buğrahan!
İkinci kez evlilik teklifi

İkinci kez evlilik teklifi
'Mevlana'da yeniden buluşacaklar

'Mevlana'da yeniden buluşacaklar
4 maske bir siperlikle uçtu

4 maske bir siperlikle uçtu
Hakan yok şarkıları var

Hakan yok şarkıları var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER