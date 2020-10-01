Macaristan ve Polonya'dan AB'ye tepki!

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01 Ekim 2020 Perşembe 14:41:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 14:41:00

Macaristan ve Polonya'dan AB Komisyonunun "hukukun üstünlüğü" raporuna tepki

Kaynak: AA

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Macaristan ve Polonya adalet bakanlıkları, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun hazırladığı 'hukukun üstünlüğü' konulu rapora tepki gösterdi. AB bu raporu ilk kez hazırlamıştı.

Macaristan ve Polonya adalet bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, AB Komisyonunun hazırladığı raporun, metodolojisi, kullandığı kaynaklar ve içeriği noktasında ciddi endişeler barındığı, bu yüzden söz konusu raporun AB'de hukukun üstünlüğü konulu herhangi bir tartışmada temel alınmaması gerektiği savunuldu.

Raporun tüm üye devletlere eşit şekilde uygulanabilecek nesnel ölçütler içermediği belirtilen açıklamada, "Raporun kaynaklarının seçimi şeffaf değil ve ön yargılı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, komisyonun hazırladığı raporun, AB üyesi ve demokratik yollarla seçilen hükümetlere karşı kampanya yürüten uluslararası kuruluşların desteğiyle hazırlanmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Raporun birçok yönüyle AB kriterlerine uymadığı da öne sürülen açıklamada, komisyona tarafsızlık çağrısı yapıldı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova ve komisyonun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders tarafından dün açıklanan raporda, Polonya'da adalet reformunun özellikle yargı bağımsızlığı bakımından ciddi endişe uyandırdığına ve Anayasa Mahkemesinin bağımsızlığına dair AB'nin uzun süredir gündeme getirdiği şikayetler ile bazı yerel yönetimlerin eşcinsellere yönelik ayrımcı politikalar yürüttüğüne ilişkin görüşler yer almıştı.

Macaristan hakkında ise medya özgürlükleri konusu raporda öne çıkmıştı. "Bağımsız medya kuruluşları sistematik engelleme, sindirme ile karşı karşıya kalmaktadır." ifadesi kullanılan raporda, üst düzey yetkililer hakkındaki yolsuzluk iddialarının araştırılmasında sistematik bir "kararlı eylem" eksikliği bulunduğuna işaret edilmişti.

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