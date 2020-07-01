  • BIST
    116617
  • Dolar
    6,8575
  • Euro
    7,7028
  • Altın
    394,2940
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye tepki!
Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlara Fatih Altaylı tepki gösterdi: Allah hakikaten ...
İzmir'de genelgeye rağmen asker uğurlaması yapanlar sosyal mesafe kuralına da uymadı
Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
Bakan Albayrak ve ailesine yönelik alçak paylaşımlara Bakan Akar'dan sert tepki
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 9 yabancı terörist sınır dışı edildi
İkinci taksit ödemeleri bugün başladı
Meteorolojiden 5 ilimiz için kritik uyarı
Brexit sonrası yeni kriz! Kabul edilemez!
İHH, Suriye'ye 6 ayda bin 750 tır yardım ulaştırdı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da ele geçirdikleri alanda inşaata başladı
Van Gölü'nde göçmen faciası... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu
Sudan'da 30 Haziran gösterilerinde 1 kişi öldü
Gözler orada... Bakan Koca kritik toplantının ardından açıklama yapacak
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı... İlk belirlemelere göre travmatik bir bulguya rastlanılmadı
Ozan Güven kendisine aşkını ilan eden sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdü
Geri sayım başladı Ayasofya Cami oluyor... Danıştay hayır derse B planı hazır
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Ahlaksız paylaşımların ardından Bakan Soylu'dan flaş sözler: Söz çocuklara kirli bir dünya bırakmaya ...
Koronadan ölümler devam ediyor
Bomba iddia! Katil Esed kaçacak...
İngilizler duyurdu: İlacın dünyadaki tüm stoğunu ABD aldı!
Lübnan iflasın eşiğinde! Ekmeğe yüzde 33 zam yapıldı
01 Temmuz 2020 Çarşamba 08:23:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 08:23:00

Lübnan iflasın eşiğinde! Ekmeğe yüzde 33 zam yapıldı

ABONE OL

Ekonomik krizle boğuşan ve halkın eylemlerini sürdürdüğü Lübnan'da ekmek fiyatları yüzde 33 oranında artırıldı.

Lübnan'da ekonomik krize karşı eylemler sürerken hükümet ülkede kısmi devlet destekli ekmeğin fiyatının yarından itibaren yüzde 33 oranında artacağını duyurdu.

Yerel medyaya göre, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name, Bakanlar Kurulu toplantısında, 1500 lira olan 900 gramlık ekmeğin fiyatının 2000 liraya çıkarılacağını açıkladı.

BAŞBAKAN DİYAB: BAŞKA ÜLKELERDE VATANDAŞLAR DOLARLARINI SATTI AMA LÜBNAN'DA TAM TERSİ OLDU

Toplantıda konuşan Lübnan Başbakanı Hassan Diyab ise "birtakım insanların Lübnan'ın ekonomik olarak çökmesini istemesinden" duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Hassan "Ulusal para birimi dolar karşısında değer kaybeden ve baskı altında kalan öyle ülkeler var ki buradaki vatandaşlar siyasi farklılıklarını kenara koyup doların baskısına karşı çıktılar. Ülkelerinin para birimini desteklemek için dolar sattılar ve ulusal bağlılıklarını gösterdiler. Lübnan'da olanlar ise bunun tam tersi." dedi.

1 MİLYONDAN FAZLA MÜLTECİNİN YÜKÜNÜ TAŞIYAMADI

Hassan ayrıca, ülkesinin, topraklarında barındırdığı 1 milyondan fazla mültecinin yükünü taşıyamadığını ifade etti.

Öte yandan ekmeğe zam kararını protesto eden halk başkent Beyrut'ta ve Sayda'da bazı yolları trafiğe kapattı.

EKONOMİK KRİZ VE HAYAT PAHALILIĞI

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar dün 8 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem gördü.

Ülkedeki 675 bin Lübnan lirası olan asgari ücret, 1992'den beri değişmeyen Merkez Bankasının resmi kurunda yaklaşık 450 dolara tekabül ederken, birkaç aydan beri yükselişe geçen karaborsadaki kurda ise bugün 84 dolara denk geliyor.

Temel gıda maddelerinin çoğunlukla karaborsadaki kur odaklı ithalata dayalı olması nedeniyle alım gücünün düştüğü Lübnan'da, 15 bin Lübnan lirasından satılan dana etinin kilogramı 36 bin, koyun etinin kilogramı ise 30 binden, 50 bin liranın üzerine çıktı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER