11 Kasım 2020 Çarşamba 22:59:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 23:42:00
Libya'da 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldı
BM Libya Misyonu Temsilcisi, Tunus'taki Libya Diyalog Konferansı'nda 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldığını açıkladı.
BM Libya Misyonu Temsilcisi, Tunus'taki Libya Diyalog Konferansı'nda18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldığını açıkladı.
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