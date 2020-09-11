  • BIST
    1102.7
  • Dolar
    7,4791
  • Euro
    8,8606
  • Altın
    466,8490
İstanbul
22 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump'ın, danışmanlarının uyarılarına rağmen Kasım Süleymani'yi hedef aldığı iddiası
İdlib halkından Türkiye'ye destek gösterileri
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a 'sığınmacı' suçlaması
MSB, Van'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
Trump, varılan anlaşma için Bahreyn Kralı ve İsrail Başbakanı'na teşekkür etti
Libya ordusu: Fas'taki diyalog toplantıları Libya'da savaş isteyenlerin yolunu tıkadı
Yemenli milletvekilleri, yurt dışındaki devlet yetkililerini ülkeye dönmeye çağırdı
Sağlık Bakanı Koca: Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim
FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturmada 47 gözaltı
ABD'de güz dönemi için açılan üniversiteler Kovid-19 mücadelesi veriyor
Marmara Gölü'nde su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
Türk Konseyi ile DSÖ arasında 'iş birliği mutabakat zaptı' imzalandı
Bahreyn-İsrail anlaşmasına sert tepki!
İsrail ve Bahreyn ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardı
Fransa'da Kovid-19 hastaları için izolasyon süresi 7 güne indirilecek
Kolombiya'da polise 'tepki protestoları': 10 ölü, 403 yaralı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 67 can kaybı
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye aleyhine kumpaslara girenler hüsrana uğrayacaklar
ABD'de yayımlanan araştırmaya göre devlet okullarında Müslümanlara ayrımcılık yapılıyor
Aksoy: Gülen Kürsüsü'nün kapatılması memnuniyetle not edilmiştir
ABD'de 11 Eylül terör saldırılarının 19'uncu yılı anıldı
KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'ye nakli devam ediyor
Fransa'nın AB'nin terör listesindeki PKK'ya bitmeyen desteği
Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 256 bin 524'e yükseldi
11 Eylül 2020 Cuma 22:29:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 22:29:00

Libya ordusu: Fas'taki diyalog toplantıları Libya'da savaş isteyenlerin yolunu tıkadı

Kaynak: AA

ABONE OL

Libya Ordusu Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli, Libya krizindeki siyasi tarafları bir araya getiren Fas'taki "Libya Diyalog Toplantıları"nın ülkede savaş isteyenlerin yolunu tıkadığını belirtti.

Libya Ordusu Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli, Libya devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) heyetleri arasında 6 Eylül'de başlayan ve dört gün süren görüşmeleri değerlendirdi.

Diyalog görüşmelerinin "ülkede savaş isteyenlerin yolunu tıkadığını" kaydeden Cuveyli, bu görüşmelerin sonuçlarından istifade edilmesi gerektiği kaydetti.

Cuveyli, Buznika'da varılan ortak fikirlerin hızlıca pratik adımlara dönüştürülmesi için Devlet Yüksek Konseyi ve Tobruk Temsilciler Meclisi'ne çağrı yaptı.

Buznika'daki Libya siyasi diyaloğunun olumlu sonuçlarını "memnuniyetle" izlediğini kaydeden Batı Bölgesi Komutanı, bunun "(Libya'da) istikrarın sağlanması ve halkın yaşadığı sorunları çözme olasılığından dolayı herkese umut verdiğini" düşündüğünü söyledi.

Cuveyli, barışçıl çözüm için tarafların bir araya getirilmesindeki çabalarından dolayı, diyaloğa ev sahipliği yapan Fas'ın yanı sıra, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve İsviçre merkezli İnsani Diyalog Merkezine teşekkür etti.

LİBYA DİYALOG TOPLANTISI

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasındaki görüşmeler, Buznika kentinde 6 Eylül Pazar günü başlamıştı.

Perşembe günü sonlanan görüşmelerde, ülkedeki otorite kurumlarına getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varıldı.

Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın otorite makamlarıyla ilgili olan 15'inci maddesinde yer alan ve "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı" olarak sayılan kurumlara yapılacak atamalarla ilgili mutabakata varıldı.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından heyetler, sonuçları onay için meclislerine sunacak.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER