Hindistan'da son 24 saatte 730 kişi öldü

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14 Ekim 2020 Çarşamba 08:40:00 - Güncelleme:14 Ekim 2020 Çarşamba 08:41:00

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 730 kişi öldü

Kaynak: AA

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Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 730 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bin 586’ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 63 bin 509 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 239 bin 389’a çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 301 bin 927 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2inci ülke konumunda bulunuyor.

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