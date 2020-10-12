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12 Ekim 2020 Pazartesi 19:44:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 19:44:00

Koronavirüs tehlikeli noktaya ulaştı! Yeni kısıtlamalar açıklandı

Kaynak: AA

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artışının tehlikeli bir noktaya ulaştığını belirterek, "orta, yüksek ve çok yüksek" olmak üzere 3 yerel uyarı seviyesi oluşturduklarını duyurdu.

Johnson, Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasına izin verdikleri takdirde "engellenemez bir ölüm oranıyla" karşılaşacakları ve bu nedenle sağlık çalışanlarının diğer hastalarla ilgilenemeyeceği uyarısında bulundu.

Ülke genelinde okulları ve iş yerlerini kapatmanın, insanlara evlerinde kalmalarını söylemenin mümkün olmadığına işaret eden Johnson, ikinci bir ulusal karantinanın doğru bir yöntem olmayacağını söyledi.

Johnson, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden birçok genç olduğuna dikkati çekerek virüsün yalnızca yaşlıları öldürdüğü düşüncesinin yanlış olduğunu belirtti.

- 3 AŞAMALI YEREL KOVİD-19 UYARI SEVİYESİ

Johnson, yeni önlemler kapsamında yerel vaka oranlarına bağlı olarak İngiltere genelinde "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere üç "Yerel Kovid-19 Uyarı Seviyesi" oluşturduklarını söyledi.

"Orta Uyarı Seviyesinin" ülkenin genelinde uygulanacağını kaydeden Johnson, buna göre "altı kişi kuralı" ile bar ve restoranların 22.00’den sonra kapalı olmaya devam edeceğini bildirdi.

Johnson, "Yüksek Uyarı Seviyesinin" belirlendiği bölgelerde yaşayanların başka evlerde ve kapalı alanlarda diğer ailelerle sosyalleşmesinin engelleneceğini ve 6 kişi kuralının bu bölgelerdeki hanelerin özel bahçelerinde de geçerli olacağını aktardı.

Johnson, Manchester ve Birmingham şehirlerinin yüksek uyarı seviyesinin olduğu bölgeler içerisine alındığını da bildirdi.

"Çok Yüksek Uyarı Seviyesinin" vaka sayılarının çok hızlı arttığı ve Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) “dayanılmaz baskı” altında olabileceği bölgelerde geçerli olacağını kaydeden Johnson, bu bölgelerde evde ve dışarda sosyalleşmenin tamamen yasaklanacağını, barlar ve restoranların da kapalı olacağını açıkladı.

Johnson, pazartesi gününe kadar ülke genelinde her bölgeye bir uyarı düzeyinin verileceğini sözlerine ekledi.

- GÜNLÜK 50 BİN VAKADAN KORKULUYOR

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

- TEDBİRLER

Ülkede 24 Eylül'de yürürlüğe giren önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonra kapanmaya başlamıştı.

Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, düğünlere katılacak kişi sayısı da 30'dan 15'e düşürülmüştü.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmış, stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırılmıştı.

Önlemler kapsamında ayrıca maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası 2 kat artırılarak 200 sterline çıkarılmıştı.

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