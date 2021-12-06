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06 Aralık 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 11:30:00

KKTC Başbakanı Sucuoğlu: Papa'nın Müslüman Türk'e tahammülü yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 15. Başbakanı olarak 14 Kasım'da resmen göreve başlayan Dr. Faiz Sucuoğlu, 'Kıbrıs'a gelen Papa'nın kendisine yaptığımız açık davete rağmen ziyaretini güneyden ve Rumlardan ibaret tutması Müslüman Türk'e olan tahammülsüzlüğünün açık bir göstergesidir. Papa dini lider kimliği ile her iki tarafı da dinlemek zorundaydı.' dedi.

Geçtiğimiz aylarda Irak'a yaptığı gezide tüm azınlık temsilcileriyle görüşmesine rağmen ülkenin en büyük üçüncü etnik unsuru Türkmenleri yok sayan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, bu defa davete rağmen Kıbrıs ziyaretini Rum kesimiyle sınırlı tuttu.

Papa'nın temaslarında bir çok skandalın yaşandığını kaydeden Başbakan Sucuoğlu Türkiye Gazetesi'ne verdiği söyleşide, "Kıbrıs'a gelen Papa'nın kendisine yaptığımız açık davete rağmen ziyaretini güneyden ve Rumlardan ibaret tutması Müslüman Türk'e olan tahammülsüzlüğünün açık bir göstergesidir. Papa dini lider kimliği ile her iki tarafı da dinlemek zorundaydı. Vatikan bizi Ermeni, Maronit ve Latin azınlıklar ile bir tutuyor. Papa'nın bu yanlı ve adil olmayan tutumu aynı zamanda aşırı unsurlara cesaret veriyor. Kendisi ile görüşen isimlerden Kıbrıs Başpiskoposu 2. Hrisistomos, Türk milletine, tarihine hakaretler yağdırdı. Deli saçması iftiralar sıralayıp bir de Papa'dan Türklere karşı mücadelede destek istedi. Bu çok büyük bir skandal olarak kayda geçti' dedi.

Rum yönetiminin Akdeniz- 5 numaralı ruhsat sahasıyla ilgili aldığı kararı da değerlendiren KKTC Başbakanı Dr. Sucuoğlu, "Akdeniz'de var olan üstünlüğümüzü ve haklarımızı hiçbir güç elimizden alamaz" çıkışında bulundu. Dr. Faiz Sucuoğlu şöyle devam etti:

ANLADIKLARI DİLDEN KONUŞACAĞIZ

"Rum kanadı kışkırtma ve tacizlerine devam ediyor. Uluslararası haklarımızı biliyoruz ve hiçbirinden taviz vermeyeceğiz. Türk tarafı olarak müzakere ve diplomasi yolu ile sonuç almak istiyoruz. Rumlar ise kanunsuz, hukuksuz haydut gibi davranıyor. Yapıcı dilden, diplomasi ve uluslararası hukuktan anlamıyorlar. Bizim ortak bir paydada buluşma irademiz her seferinde sabote diliyor. Onlara anladıkları dilden konuşacağız ve Kıbrıs Türkü'nün hiçbir hakkının gasbedilmesine müsaade etmeyeceğiz. Mavi Vatan konusunda ana vatanımız ile tam bir ittifak ve eş güdüm dâhilinde hareket ediyoruz. Rumlar bir kuyu açarsa misli ile mukabele ederek te bu konudaki kararlılığımızı fiilen göstereceğiz."

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ziyaretinin ardından Yunanistan'a geçen Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Midilli Adası'ndaki Karatepe Sığınmacı Kampı'nı ziyaret etti.

Başbakan Sucuoğlu, Türkiye'nin güvenliğinin Kıbrıs'tan başladığına dikkat çekerek "Türkiye için serhat şehirleri Edirne, Kars, Kilis ne ise Kıbrıs da odur. Kuzey Kıbrıs Türkiye'nin serhat hattıdır ve anavatanın güvenliği Lefkoşa, Geçitkale, Mehmetçik ve Güzelyurt şehirlerinden başlar. Kıbrıs'a dönük kirli plan ise adayı yeniden 1974 öncesine döndürerek Akdeniz'in kontrolünü sağlayıp KKTC'yi yutma stratejisi üzerine kuruldu. Planın detayında Girit'ten Kıbrıs'a çekecekleri korsan/işgal hattı ile Türkiye'yi boğmak isteği var. Bu yolla da Türkiye'yi Anadolu'ya hapsedip kendi emperyal sömürü düzenlerini kuracaklar" dedi. Sucuoğlu bu konuda Rumlara en büyük desteği veren, bölgeyi kaşıyan iki ülke olarak ise Fransa ve İsrail'i gösterdi.

ANA VATAN İLE ET-TIRNAK GİBİYİZ

"Türkiye'nin kararlı tutumu bizim en büyük güç kaynağımız" hatırlatmasında bulunan KKTC Başbakanı Sucuoğlu, "Ana vatan ile et-tırnak gibiyiz. Kimse bizi ayıramaz. Kavgamız, kaderimiz bir. KKTC'ye karşı kumpas kuran odaklar Türkiye'nin lig atladığını, eski kimliğinden sıyrılıp bambaşka bir boyuta evirildiğini hesaba katmıyor. Sahada yaşanan onca gelişmeye rağmen bu değişimi kabul etmek istemiyorlar. Anavatana kurulan kumpas Kuzey Kıbrıs'a da kurulmuştur. Birlikteliğimizi her geçen gün güçlendirerek bu oyunlara karşı müşterek tedbirler almaya ve daha büyük adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Etiketler : Güney Kıbrıs Rum Yönetimi KKTC Papa Franciscus
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