15 Ekim 2020 Perşembe 12:06:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 12:06:00
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov istifa etti
Kaynak: AA
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifa ettiği bildirildi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifa ettiği bildirildi.
Ceenbekov, görevi bırakmasını talep eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmaları önlemek adına bu kararı aldığını duyurdu.
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