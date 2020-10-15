Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov istifa etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov istifa etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifa ettiği bildirildi.

Ceenbekov, görevi bırakmasını talep eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmaları önlemek adına bu kararı aldığını duyurdu.