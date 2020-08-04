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04 Ağustos 2020 Salı 01:01:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2020 Salı 01:01:00

Katil Netanyahu: İlhak planının uygulanabilirliği hala mümkün

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İsrail Başbakanı Netanyahu, hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etme planının uygulanabilirliğinin hala mümkün olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, partisi Likud’un toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetinin Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planına ilişkin, “İlhak planı gündemden kalkmadı ve planın uygulanabilirliği hala mümkün” dedi.

Netanyahu, planın Washington’da olduğunu belirterek, ABD’den ilhak planını uygulamak için yeşil ışık beklediğine işaret etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi 29 Temmuz’da yaptığı açıklamada, “Amerikalılar dahil artık kimse ilhaktan söz etmiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Buna karşın İsrailli bir bakan ise aynı gün yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla meşgul olduğu için Tel Aviv’in "ilhak" planına odaklanamadığını söylemişti.

Israel HaYom gazetesinin haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen Likud Partisi üyesi söz konusu bakan, "ilhak" planının hala gündemde olduğunu ve uygulanacağını belirtmişti.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrailli ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini söylemişti.

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