  • Bist 100
    94.022
  • Dolar
    5,8224
  • Euro
    6,6297
  • Altın
    261,8990
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Oy kullanmama cezası nedir? 23 Haziran 2019 seçiminde oy kullanmama cezası ne kadar? Oy kullanmama cezası nedir? 23 Haziran 2019 seçiminde oy kullanmama cezası ne kadar?
Binali Yıldırım: İlk 5 yılı çok ama çok aşırı istiyorum Binali Yıldırım: İlk 5 yılı çok ama çok aşırı istiyorum
Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağış ve hava durumu uyarıları! Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağış ve hava durumu uyarıları!
"Yalan algı operasyonlarıyla eski seçkinci düzeni yeniden kurmaktan başka bir şey hedeflemiyorlar" "Yalan algı operasyonlarıyla eski seçkinci düzeni yeniden kurmaktan başka bir şey hedeflemiyorlar"
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Karayollarında son durum Karayollarında son durum
BİM 25 Haziran aktüel ürünler neler? BİM aktüel ürünler kataloğu sizlerle! BİM 25 Haziran aktüel ürünler neler? BİM aktüel ürünler kataloğu sizlerle!
Hawaii'de uçak kazası: 9 ölü Hawaii'de uçak kazası: 9 ölü
Gazeteci Kaşıkçı katledilmesindeki kilit isim olan Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı Gazeteci Kaşıkçı katledilmesindeki kilit isim olan Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı
Merkez Bankası'dan iki tebliğde değişiklik Merkez Bankası'dan iki tebliğde değişiklik
Binali Yıldırım: Uğur Dündar su kaynattı Binali Yıldırım: Uğur Dündar su kaynattı
Kanadalı siyasetçiler Müslümanların oyuna talip Kanadalı siyasetçiler Müslümanların oyuna talip
3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi var mı? 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi var mı?
Binali Yıldırım Fransızca konuştu Binali Yıldırım Fransızca konuştu
Okan Bayülgen'in programında gülümseten anlar: Binali Yıldırım esprileri peş peşe patlattı Okan Bayülgen'in programında gülümseten anlar: Binali Yıldırım esprileri peş peşe patlattı
Fenerbahçe'nin gözdesi Cristian Zapata, Genoa'ya imza atıyor Fenerbahçe'nin gözdesi Cristian Zapata, Genoa'ya imza atıyor
Kırbaçlı vahşette yeni gelişme Kırbaçlı vahşette yeni gelişme
Medel ve Isla'nın 90 dakika oynadığı maçta Şili Ekvador'u 2-1 mağlup etti Medel ve Isla'nın 90 dakika oynadığı maçta Şili Ekvador'u 2-1 mağlup etti
Son Dakika... Bazı eşyalara ilişkin taksit sayılarındaki değişiklik Resmi Gazete’de duyuruldu Son Dakika... Bazı eşyalara ilişkin taksit sayılarındaki değişiklik Resmi Gazete’de duyuruldu
ABD bankaları stres testini geçti ABD bankaları stres testini geçti
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltında Adana’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltında
Guga transferinde peşinat krizi Guga transferinde peşinat krizi
Zonguldak'ta barakada tüp patladı: 1 kişi ağır yaralandı Zonguldak'ta barakada tüp patladı: 1 kişi ağır yaralandı
Doğu'da camilerden çocuk sesleri yankılanıyor Doğu'da camilerden çocuk sesleri yankılanıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Haziran 2019 09:56 | Cumartesi

Kanadalı siyasetçiler Müslümanların oyuna talip

Kanada Başbakanı ve Liberal Parti Lideri Justin Trudeau ve Yeni Demokrat Parti Lideri Jagmeet Singh, 21 Ekim'de yapılacak genel seçim için Müslümanlardan oy istedi.

Kanada federal siyasetinin önde gelen liderleri, Canadian Muslim Vote (Kanadalı Müslüman Seçmenler) isimli grubun Toronto'da Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği yemekte bir araya geldi. 

Yemeğe, Kanada Başbakanı ve Liberal Parti Lideri Justin Trudeau, Yeni Demokrat Parti (NDP) Lideri Jagmeet Singh, Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen, Uluslararası Kalkınma Bakanı Maryam Monsef, Toronto Belediye Başkanı John Tory ve çok sayıda milletvekili katıldı. 

Kanada Başbakanı Trudeau, 900'e yakın davetliye hitaben konuşmasına, "Burada Müslümanlara karşı gönül dostluğunu ispat etmiş biri olarak bulunuyorum." ifadeleriyle başladı. 

Hiçbir topluluğa karşı haksızlık ya da ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Trudeau şunları söyledi:

"İslamofobi ile devamlı savaştım ve bu kelimenin ülkede sözünün edilmesini dahi arzu etmiyorum. Eğer Kanada'nın ileri gitmesini istiyorsak, eğer Kanada'nın yükselmesini ve hak ettiği yeri almasını arzu ediyorsak, sizden ricam lütfen seçimler için elinizden gelen çalışmayı yapınız. Sadece benim partime oy verin demiyorum. Karşımdaki Muhafazakar Partiye de oy veren Müslüman kardeşlerinize söyleyin görevlerini yapsınlar. Ben bir dönem daha bu görevi yapmak arzusundayım. Şimdi hepimizden beklenen şey vatanımız için gerekenleri hep beraber yapmamız. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Umarım daha birçok bayramlara beraber gireriz. Selamünaleyküm!"

NDP Lideri Singh de partisinin daima azınlıkların yanında durduğunun altını çizdi. 

Singh, "Partimiz genellikle barış, birlik ve düzen konularında mecliste sesini yükseltmiş ve bilhassa İslamofobi konusunda Müslümanların yanında olmuş, onların davalarını kendi davaları bilmiştir ve bilecektir. Gelecekte de bizleri daima yanınızda göreceksiniz. Bütün Kanadalıları aynı şekilde kucaklamak bizim ülkümüz ve politikamızdır." diye konuştu. 

Kanada'da 21 Ekim'de, 338 üyeli Federal Parlamentonun 43. dönem milletvekillerini belirlemek için genel seçim yapılacak. 

Toronto merkezli Kanadalı Müslüman Seçmenler de 2015'ten bu yana düzenlediği etkinliklerle, Müslümanların Kanada siyasetinde daha etkili ve organize olmaları için çalışıyor.

AA

Son Dakika... Bazı eşyalara ilişkin taksit sayılarındaki değişiklik Resmi Gazete’de duyuruldu
Okan Bayülgen'in programında gülümseten anlar
Gecekondu sorununa Yıldırım çözüm
Emekli maaşı için yeni hesap masada! İntibak geliyor
"Bu grup siyasi hile yapmaktan korkmamaktadır"
Galatasaray'da transferde büyük şok! Son düzlükte kriz çıktı
İstanbul’da fabrika yangını: 4 işçi hayatını kaybetti
ABD'deki İHA yarışmasında YTÜ üçüncü oldu
İstanbul’da iptal edilen seçim 23 Haziran’da yenileniyor
Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'a
Bakan Albayrak aile fotoğrafı paylaştı
Trump, 'İran'a saldırıya nihai onayı vermediğini' söyledi
Binali Yıldırım İstanbullulara müjdeyi verdi
Minik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce ölmüş!
Başkan Erdoğan'dan 23 Haziran çağrısı:
ABD, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı...
Demet Şener, iş adamı Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi
Nefes kesen final serisi son buldu! Şampiyon Anadolu Efes
'Huzurun tekrar ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyelim'
Üzerinde oynadıkları traktör devrildi, Enes öldü, Ada yaralandı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ