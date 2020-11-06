Joe Biden, Trump için kritik öneme sahip Pensilvanya'da da öne geçti
Dünya ABD seçimleri sonuçlarına kilitlenmişken gelen son dakika haberi ABD Başkanı Trump'ı üzecek. Trump için kritik öneme sahip Pensilvanya'da da rakibi Joe Biden öne geçti
ABD'deki başkanlık yarışında oy sayımları devam ederken Trump için kritik öneme sahip Pensilvanya'da da Joe Biden, Trump'ın önüne geçti
Pensilvanya'da oyların yüzde 98'i sayılırken, Trump'ın rakibi Biden'a 2 milyon 449 bin 371 oy, Trump'a, ise 2 milyon 448 bin 454 oy çıktı sandıklardan.
Dün itibarıyla Trump'ın 1267 oy farkla önde götürdüğü eyaletteki yarış, AA'nın Washington Post'a dayandırdığı habere göre 917 oy farkıyla Biden lehine dönmüş görünüyor.
16 seçici delegeye sahip eyaletteki oy sayımının devam ettiği bildirildi.
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