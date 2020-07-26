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26 Temmuz 2020 Pazar 08:33:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 08:33:00

İtalya'da acil durum talebi!

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İtalya'nın Lampedusa Adası Belediye Başkanı Salvatore Martello, adalarına düzensiz göçmen gelişlerinin arttığını, merkezi hükümetin adada "acil durum ilan etmesi" gerektiğini belirtti.

İtalya'nın Lampedusa Adası Belediye Başkanı Salvatore Martello, adalarına düzensiz göçmen gelişlerinin arttığını, merkezi hükümetin adada "acil durum ilan etmesi" gerektiğini bildirdi.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Akdeniz'in orta kesimindeki düzensiz göç güzergahı üzerinde olan Lampedusa'ya düzensiz göçmen gelişleri arttı.

İtalyan güvenlik güçlerinin dün gece saatlerinde ada önlerinde 203 kadar göçmen taşıyan 7 tekneyi durdurduğu ifade edilirken adada halihazırda 1027 göçmenin bulunduğu ve göçmen kayıt merkezinin de (hotspot) dolduğu belirtildi.

Lampedusa Belediye Başkanı Salvatore Martello, yaptığı açıklamada, adalarından bugün tahliye olmadığını, buna karşın Tunus'tan düzensiz göçmenlerin gelmeye devam ettiğini söyledi.

Martello, sadece son saatlerde 3 teknenin geldiğine dikkati çekerek, "Durum artık idare edilemez bir hal almış vaziyette. Eğer hükümet, 'acil durum' kararı çıkartmazsa bunu ben yaparım. Göçmen kayıt merkezimiz, daha fazla göçmen ağırlayabilecek kapasitede değil. Bu acil durumun sorumluluğu, tek başına Belediye Başkanı'na ve Lampedusalılara yüklenemez. Adadaki kayıt merkezi şu anda bini aşkın kişiyi ağırlıyor ki bu, öngörülen kapasitenin 10 katı demek." ifadelerini kullandı.

Lampedusa'nın idari yönden bağlı olduğu Sicilya Adası'ndaki Agrigento Valiliğinin de adadaki düzensiz göçmenlerin Sicilya’ya tahliyesi için çalıştığı bildirildi.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Nello Musumeci de göç krizi karşısında Avrupa Birliği'ni sessiz kaldığı gerekçesiyle eleştirdi.

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