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12 Ekim 2023 Perşembe 15:08:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 15:08:00

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan bir kişi nefret suçundan hüküm giydi

Kaynak: AA

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İsveç'in Linköping kentinde 2020 yılında Kur'an-ı Kerim'e saldırıda bulunan aşırı sağcı bir kişi nefret suçundan hüküm giydi.

Linköping Mahkemesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i yakmasının görüntüsünü çekerek ve bunun üzerine İslamofobik müzik ekleyerek sosyal medyada paylaşmasından dolayı nefret suçu işlediğinin tespit edildiği ve hüküm giyen söz konusu kişiye 800 kron para cezası verildiği belirtildi.

Linköping kentinde 11 Eylül 2020'de 27 yaşındaki aşırı sağcı bir kişi Kur'an-ı Kerim'in üzerine domuz pastırması koyduktan sonra yakarak, Linköping Camisi önüne bırakmıştı. Bu saldırıyı filme alan aşırı sağcı, Srebrenitsa soykırımını yücelten ve Müslümanların toplu katliamını öven şarkıları çektiği filme eklemişti. Filmi sosyal medyasında yayımlayan aşırı sağcı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Etiketler : Linköping Mahkemesi İslamofobik Saldiri Kuran saldırısı Nefret suçu
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