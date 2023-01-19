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19 Ocak 2023 Perşembe 15:28:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 15:28:00

İsveç, Ukrayna'ya zırhlı araç ve obüs dahil 419 milyon dolarlık silah gönderecek

Kaynak: AA

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İsveç hükümeti Ukrayna'ya 4,3 milyar kron (419 milyon dolar) tutarında gelişmiş silah yardımı yapacağını duyurdu.

Başkent Stockholm'de düzenlediği basın toplantısıyla Ukrayna'ya yardımı duyuran İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Rusya'nın Batı demokrasinin kaybedeceğine inandığını ve bunda yanıldığını söyledi.

Kristersson, "ABD'den Ukrayna'ya gelecek destek oldukça önemli, ABD ve AB birliği de çok değerli. İsveç de Ukrayna'ya 4,300 milyon kron değerinde gelişmiş silah yardımı yapacak." ifadelerini kullandı.

Aftonbladet gazetesi de hükümetin Ukrayna'ya çok sayıda İsveç yapımı 155 mm'lik kundağı motorlu obüs-topçu sistemi, CV90 zırhlı araçları ve tanksavar robotu "Robot 57" göndereceğini yazdı.

Etiketler : isveç ukrayna zırhlı araç obüs silah yardımı
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