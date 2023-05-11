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11 Mayıs 2023 Perşembe 23:46:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 23:46:00

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son üç günde ölenlerin sayısı 29'a yükseldi

Kaynak: AA

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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda şu ana kadar ölen Filistinlilerin sayısı 29'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir Filistinli daha hayatını kaybetti.

İsmi açıklanmayan Filistinlinin ölümüyle birlikte son 3 günde gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükselirken yaralı sayısı da 90'ı aştı.

İsrail ordusunun paylaştığı görüntülerde hava saldırılarında yerleşim alanlarının yakınlarındaki yerlerin vurulduğu kameralara yansıdı.

GAZZE'DEN SON ÜÇ GÜNDE 800 ROKET VE HAVAN MERMİSİ ATILDI

Bu arada saldırı altındaki Gazze'den de İsrail'e bir dizi roket atıldı.

Gazze Şeridi'nin çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerinin yanı sıra Askalan (Aşkelon), Usdud (Aşdod), başkent Tel Aviv'in yakınındaki Bat Yam ve Holon gibi kentlerde saldırı alarmları çaldı.

Sosyal medyada Sderot ve Askalan'da da bazı noktalara roket isabet ettiği ve hasar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'den şu ana kadar yaklaşık 800 roket ve havan mermisi atıldığını, bunlardan 620'sinin Gazze Şeridi'ni aştığını, hava savunma sistemlerinin 179 roketi durdurduğunu paylaştı.

Ordu ayrıca, Gazze içinde İslami Cihad'a ait olduğunu savunduğu 191 noktayı vurduğunu açıkladı.

İsrail ve Filistinli gruplar arasındaki ateşkes görüşmeleri henüz sonuç vermedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketinin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlattı.

İsrail'in son üç günde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 isim yer alırken, Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık verdi.

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle bölgede gerilim tırmanmıştı. İsrail, Adnan'ın naaşını ailesine teslim etmeyi reddetmişti.

Etiketler : gazze filistin Sağlık Bakanlığı
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