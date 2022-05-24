İsrail'den Türkiye açıklaması: Çok önemli

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24 Mayıs 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 18:00:00

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu ziyaretini "çok önemli" olarak niteledi

Kaynak: AA

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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinin "iki ülke ilişkilerinin yeniden ısınması açısından çok önemli olduğunu" söyledi.

Haitat, AA muhabirine Çavuşoğlu'nun 25 Mayıs Çarşamba günü İsrail'e gerçekleştireceği ziyareti değerlendirdi.

İsrailli Sözcü, "Çavuşoğlu'nun ziyareti iki ülke ilişkilerinin yeniden ısınması sürecinin bir parçası olarak gerçekten çok önemli." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bugün Filistin'in Ramallah kentine geldi ve Filistinli Mevkidaşı Riyad el-Maliki tarafından karşılandı.

Çavuşoğlu yarın da İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme yapacak. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Etiketler : İSRAİL TÜRKİYE Yair Lapid İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat
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