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23 Eylül 2020 Çarşamba 12:12:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 12:12:00

İsrail'de koronavirüs vakalarında yeni rekor kırıldı!

Kaynak: AA

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İsrail'de son 24 saatte 6 bin 861 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Bu sayı ülkede şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçti.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 1309'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 861 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği aktarılan açıklamada, böylece toplam vaka sayısının 200 bin 235'e çıktığı ifade edildi.

Bu, virüsün ülkede ilk olarak görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 631'inin durumunun ağır olduğu, 144 bin 394 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19 Kabinesi önlemlerin sıkılaştırılmasını görüşecek

İkinci dalganın yaşandığı İsrail'de, salgınla mücadele için oluşturulan Kovid-19 Kabinesi, 18 Eylül'de başlayan 3 haftalık karantina uygulamasında önlemlerin sıkılaştırılmasını görüşmek üzere bugün toplanacak.

Toplantıda, 27 Eylül'de başlayacak olan Yom Kippur Bayramı'nda sinagogların kapatılması ve protestoların yasaklanması gibi önlemler görüşülecek.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle İsrail'de, 18 Eylül'den itibaren 3 haftalık karantina uygulanmasına karar verilmişti.

Karantina boyunca marketler, eczaneler ve fırınların dışındaki işletmelerin yanı sıra okullar da kapalı kalacak, halkın evlerinden 500 metreden fazla uzaklaşması da yasaklandı.

İsrail yönetiminin karantina kurallarında öncekine oranla yumuşatma yapması dikkati çekiyor.

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