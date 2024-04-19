İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki baskını ikinci günde sürdürüyor

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde dün düzenlediği baskın alanını genişleterek devam ettirdi.

Nur Şems Mülteci Kampı'nın yanı sıra diğer bazı mahallelere giren İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerini kuşatma altında tutarak baskınlar yaptı.

İş makineleriyle kente giren İsrail askerleri, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki altyapıyı tahrip etmeye de devam ediyor.

İsrail ordusu, silahlı çatışmaların çıktığı ve patlama seslerinin duyulduğu Nur Şems Mülteci Kampı'na takviye güçler sevk etti.

Bu arada Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'nda darp ettiği Filistinli 2 kişiyi hastaneye naklettiğini açıkladı.

İsrail ordusu radyosu dün Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 800'ü yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den beri, 8 bin 310 Filistinli gözaltına alındı.