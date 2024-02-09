İspanya'da demir yolu işçilerinin grevinden dolayı 310 tren seferi iptal edildi

Renfe ve Adif'in İşçi Komisyonları Sendikasına (CCOO) bağlı işçileri, 2016 yılında yürürlüğe giren geçici pozisyonlara yapılan iş alımlarının karşılanması için oluşturulan kategorilerin kaldırılması ve haftada 35 saat çalışma uygulamasına izin verilmesi talepleriyle gece yarısından itibaren 23 saatlik greve gitti.

Sendika ile Ulaştırma Bakanlığı arasında henüz anlaşma sağlanmaması nedeniyle yapılan grevden dolayı 310 tren seferi iptal edildi.

Grev, Madrid ve Barselona gibi büyük kentlerde hızlı tren seferleri dışında halkın günlük hayatta çok sık kullandığı banliyö seferlerini de etkiledi.

Bazı tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, Bakanlık, hızlı trenlerde yüzde 73, orta mesafeli seferlerde yüzde 65 ve yük trenlerinde yüzde 25'lik asgari hizmetin garanti edilmesi gerektiğini açıkladı.