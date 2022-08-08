İslami Cihad Hareketi'nden İsrail'e uyarı: Ateşkesi yok sayarız

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08 Ağustos 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:36:00

İslami Cihad Hareketi: İsrail kabul ettiği şartlarımızı yerine getirmezse ateşkes anlaşmasını yok sayacağız

Kaynak: AA

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Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale, İsrail kabul ettği şartlarımızı yerine getirmezse ateşkes anlaşmasını yok sayarız" ifadesinde bulundu.

Genel Sekreter Nehhale, İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail'in Gazze Şeridine yönelik 5 Ağustos'ta başlattığı saldırılar ve dün İsrail ile İslami Cihad Hareketi arasında Mısır'ın ara buluculuğuyla varılan ateşkesle ilgili bir basın toplantısı yaptı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda amacına ulaşamadığını ifade eden Nehhale, şöyle konuştu:

"İsrail eğer herhangi bir hedefini gerçekleştirmiş olsaydı İslami Cihad Hareketiyle anlaşma sağlamaya çalışmazdı. İsrail, Birleşmiş Milletler ve Mısır aracılığıyla, ateşkesin sağlanması için elindeki tüm gücünü kullandı. Gazze ile burada bizimle ve diplomatlar aracılığıyla bu anlaşmanın sağlanması için iletişim 24 saat hiç durmadı."

İlk andan itibaren, İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Bessam es-Saadi ve açlık grevindeki Halil el-Avavide'nin serbest bırakılmasını şart koştuklarını kaydeden Nehhale, İsrail'in bu talebi kabullenmede önce yavaş davranmaya çalıştığını ancak sonunda kabul ettiğini aktardı.

Açlık grevindeki Avavide'nin bugün direkt hastaneye çıkacağını ve daha sonra da evine gideceğini dile getiren Nehhale, Mısır'ın, Saadi'nin en kısa sürede serbest bırakılmasını takip edeceği yönünde net yazılı söz aldıklarını belirtti.

Nehhale, "İsrail eğer kabul ettiği şartlarımızı yerine getirmezse ateşkes anlaşmasını yok sayacağız ve bir an bile tereddüt etmeden savaşa yeniden başlayacağız." dedi.

İsrail, 5 Ağustos'ta saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Gazze'de İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı. İsrail'in saldırısı üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk, 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad Hareketi arasında Mısır'ın ara buluculuğuyla varılan ateşkesin, dün yerel saatle 23.30'dan (TSİ 23.30) itibaren yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.

Etiketler : Genel Sekreter Nehhale İRAN İSRAİL
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