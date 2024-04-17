İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını artırdı
Kaynak: AA
Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları Lübnan'ın Nakura beldesindeki bir evi direkt hedef aldı.
Saldırıda kimsenin ikamet etmediği ve 2 kattan oluşan evin tamamen yıkıldığı aktarıldı.
İsrail'in bir diğer hava saldırısının yine sınır hattında yer alan Alma eş-Şaab beldesindeki bir binaya yönelik gerçekleştirdiği kaydedildi.
İsrail'in sınırda konuşlu Merkava tipi tankının da ed-Duhayra beldesinde bulunan bir evi doğrudan hedef aldığı belirtildi.
Hizbullah Hareketi ve İsrail ordusu arasında Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde dünden bu yana yoğun çatışmalar yaşanıyor.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında devam eden çatışmalarda şu ana kadar 276 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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