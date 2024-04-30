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30 Nisan 2024 Salı 13:33:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 13:33:00

Paris'te yangın 3 can aldı

Kaynak: AA

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Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Le Figaro'nun polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, Paris'in 2'nci bölgesindeki İtalyanlar Bulvarı yakınında bir binada gece yarısı yangın çıktı.

Binanın 6. ve 7. katlarını saran yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Ekipler sabahın erken saatlerinde, yangının başladığı dairede 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Olayda bir kişi yaralandı.

Yangına binanın 7. katındaki bir dairede yaşanan gaz sızıntısının yol açtığı bildirildi.

Etiketler : paris yangın can kaybı
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