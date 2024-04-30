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30 Nisan 2024 Salı 14:34:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 14:34:00

Dış ticaret açığındaki iyileşme kesintisiz sürüyor! Bakan Şimşek: Küresel yerimiz daha da güçlenecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ihracat verilerini değerlendirdi. Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğiliminin sekiz aydır kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Bakan Şimşek, "Verimliliği artıracak yapısal reformlarla küresel ticaretteki yerimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ihracat verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

Programımız çalışıyor...

Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi.

2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık mal ihracatı 257,6 milyar dolara, turizm gelirleri ise 56,3 milyar dolara ulaştı.

Salgın sonrası yeniden şekillenen tedarik zincirleri, stratejik rekabet ve küresel ticarette parçalanma; dost ve yakın ülkelerden tedarik eğilimini artıyor.

Stratejik konumuyla Türkiye bu eğilimlerden en olumlu etkilenen ülkelerdendir. Verimliliği artıracak yapısal reformlarla küresel ticaretteki yerimizi daha da güçlendireceğiz.

Etiketler : mehmet şimşek dış ticaret hazine ve maliye bakanlığı
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