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30 Nisan 2024 Salı 11:14:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 11:14:00

Avukatlardan Biden'a "İsrail'e silah ihracatını kes" çağrısı

Kaynak: AA

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ABD'de 90'dan fazla avukat, Başkan Joe Biden yönetimine, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e silah ihracatını kesmesi çağrısında bulundu.

Amerikan Politico sitesinde yer alan habere göre, 90'ı aşkın avukat, Biden yönetimine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ABD yasalarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildiren bir tebligat gönderdi.

Biden yönetimi içinden ve dışından avukatların imzaladığı tebligat, ABD'nin İsrail politikasına yönelik artan muhalefetin son işaretlerinden biri olarak görülüyor.

Gazze'de ayrım gözetmeksizin yapılan bombalamalara yer verilen tebligatta, İsrail saldırıları sonucundaki yüksek sivil kayıplara, yardım konvoylarına yapılan saldırılara, okulların ve hastanelerin bombalanmasına ilişkin ihlallere değinildi.

Tebligatta, Biden destekçilerinin çoğunun İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını istediğini gösteren anketlere atıfta bulunularak, "Yasa açık ve ABD'nin, Gazze'deki askeri saldırılara son verene dek İsrail'e silah sevkiyatını kesmesi gerektiğine inanan Amerikalıların çoğunluğuyla uyumlu." ifadelerine yer verildi.

Tebligatta, ayrıca İsrail ordusunda görev yapan ABD vatandaşlarının Amerikan yasaları uyarınca yargılanabilecek savaş suçları işlemiş olup olmadığını araştırması konusunda Adalet Bakanlığına çağrı yapıldı.

Tebligata imza atan bir Adalet Bakanlığı çalışanı, "Bu, ABD hükümetinin kendi yasalarını ve politikasını ihlal ettiği bir an." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

ABD'NİN İSRAİL'E DESTEĞİNE TEPKİLER BÜYÜYOR

Tebligat, Kongre'nin İsrail'e 26,3 milyar dolarlık ek yardımı onaylamasından birkaç hafta sonra geldi.

Tebligat, aynı zamanda, Beyaz Saray'ın, Tel Aviv'in Washington tarafından sağlanan silahlarla ilgili eylemlerinin ABD veya uluslararası yasalara uygun olduğunu Kongre'ye kanıtlamak için son tarih olan 8 Mayıs'tan önce gelmesi açısından da önemli görülüyor.

ABD'de bazı üst düzey yetkililerin geçen hafta bir iç yazışmada Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, İsrail'e sağlanan silahların uluslararası hukuka uygun olarak kullanıldığına ilişkin güvencelerin güvenilirliğinden şüphe ettikleri ortaya çıkmıştı.

Şubat ayında da ABD'de ve yurt dışında 800'den fazla Amerikalı yetkili, Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına verdiği desteğe muhalefet eden açık bir mektup yazmıştı.

Etiketler : abd israil silah ihracatı
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