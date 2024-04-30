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30 Nisan 2024 Salı 11:26:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 11:26:00

Gazze'de 34 bin 535 Filistinli katledildi

Kaynak: IHA

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İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 535'e, yaralı sayısı ise 77 bin 704'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bölgede İsrail bombardımanı sivilleri hedef alırken, çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli yaşama veda ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 47 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 61 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 207 gündür devam eden saldırılar nedeniyle can kaybının 34 bin 535'e, yaralı sayısının ise 77 bin 704'e yükseldiği aktarıldı.

Etiketler : israil filistin gazze
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