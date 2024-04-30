VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Togg'a zırhlama işlemi uygulandı!
Gazze'de 34 bin 535 Filistinli katledildi
Avukatlardan Biden'a "İsrail'e silah ihracatını kes" çağrısı
İsrailli yetkililer hakkında olası tutuklama kararı
Devlet Bahçeli'den CHP'li İBB Başkanı'na Hamas tepkisi: Netanyahu'ya vekalet ediyor
İşgalci İsrail ordusu Hamas'ı tehdit etti!
30 Nisan 2024 Salı 09:50:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 09:50:00

ABD'li bankadan yatırım tavsiyesi: Dolara karşı TL'yi önerdiler

ABONE OL

ABD'li dev finans kuruluşu Citi, dolara karşı Türk Lirası önerisinde bulundu.

Uluslararası dev banka şirketi Citi'den dolara karşı TL'de uzun pozisyonda kalma tavsiyesi geldi. Türk Lirası'nın önümüzdeki aylarda sermaye akışı çekeceğini belirten Citi analistleri, Türkiye'ye yönelik kritik açıklamalarda bulundu.

DOLARA KARŞI TL'Yİ ÖNERDİLER

Citi analistleri, 6 aylık forward işlemleri üzerinden Türk Lirası'nda dolara karşı uzun pozisyon alınmasını önerdi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre yetkililerin aynı zamanda yurt içi para akışını döviz mevduatlarından uzaklaştırmak için kademeli bir çabaya da odaklandığı belirtti.

"TCMB TEMKİNLİ DURUŞUNU SÜRDÜRMEYE HAZIR"

Analistler, "Seçimlerin artık ufukta görünmediği bir dönemde TCMB yurt içi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması için mücadele ederek temkinli duruşunu sürdürmeye hazır" değerlendirmesinde bulundu.

"GÖZ ARDI ETMİYORUZ"

Merkez Bankası'nın şu an için politika faizlerini doğrudan artırmak yerine makro ihtiyati tedbirlere daha fazla odaklanabileceği belirten analistler, "Ancak tüketici enflasyonunun Mayıs/Haziran aylarında zirveye ulaştığı dönemde daha fazla faiz artışı ihtimalini tamamen göz ardı etmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : abd banka türk lirası dolar
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Fikriye'yi keyifle oynadım

Fikriye'yi keyifle oynadım
Formunu altın süte borçlu

Formunu altın süte borçlu
Motive 5'ten 5

Motive 5'ten 5
Ekrana döndü

Ekrana döndü
Yalnızlığa alıştım

Yalnızlığa alıştım
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX