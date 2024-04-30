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Hakurk'a hava harekatı! Teröristler öldürüldü!
30 Nisan 2024 Salı 14:50:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 14:50:00

Hakurk'a hava harekatı! Teröristler öldürüldü!

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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

Etiketler : terör örgütü msb operasyon
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