Hakurk'a hava harekatı! Teröristler öldürüldü!

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.