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09 Haziran 2021 Çarşamba 09:51:00 - Güncelleme:09 Haziran 2021 Çarşamba 09:51:00

Hindistan'da vakalar düşüyor: Son 24 saatte 2 bin 219 kişi öldü

Kaynak: AA

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Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 2 bin 219 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 92 bin 596 vaka tespit edildi, 2 bin 219 kişi öldü.

Toplam vaka sayısı 29 milyon 89 bin 69'a, can kaybı sayısı ise 353 bin 528'e çıktı.

Hindistan'da günlük vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Can kayıpları ise halen günde 2 binin üzerinde seyrediyor. Günlük can kaybı sayısı da 28 Nisan'da 3 bini, 8 Mayıs'ta 4 bini aşmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529'a kadar yükselmişti.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

İyileşenlerin sayısı son 4 haftadır yeni vaka sayısını aşıyor

Hindistan'da son 24 saatte 162 bin 664 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı son 4 haftadır yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

İyileşme oranının yüzde 94,6 olduğu ülkede, 1 milyon 231 bin 415 hastanın tedavisi sürüyor.

Uygulanan aşı dozu 239 milyonu geçti

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 239 milyon 60 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Etiketler : Hindistan Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Worldometers
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