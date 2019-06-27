Hasta çocuğa hemşire eziyeti

GÖZYAŞLARINI UMURSAMADI

Başkent Moskova’da meydana gelen olay, ülkeyi ayağa kaldırdı. Morozovskaya Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören 4 yaşındaki erkek çocuk, canı sıkıldığı için arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Hastane koridorlarında koşan çocuktan rahatsız olan bir hemşire, çocuğu yakaladı. Ardından kolundan tuttuğu gibi tedavi gördüğü odaya götürerek, sargı beziyle çocuğu yatağa bağladı. Zavallı çocuk “yapma” diye yalvarmasına rağmen vazgeçmedi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Bu sırada hastanedeki hasta yakınlarından biri, vicdansız hemşirenin görüntülerini kaydedip sosyal medyadan paylaşarak, yetkililere çağrıda bulundu. Kısa sürede yayılan video, Rusya’da infial yarattı. Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hastane yönetimi ise şiddet uygulayan hemşirenin görevine son verdi. Eziyet gören çocuğun ailesi vicdansız kadının yaptıklarının kabul edilemez olduğunu belirterek, şikayetçi olacaklarını söyledi.