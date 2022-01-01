Hamaney'den Trump açıklaması: Çöp sepetinde unutulacak

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01 Ocak 2022 Cumartesi 14:51:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 15:08:00

Hamaney'den Trump açıklaması: Dünyadaki cinayetlerinin bedelini ödedikten sonra çöp sepetinde unutulacak

Kaynak: AA

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İran lideri Ali Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin suikast emrini veren eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "dünyadaki cinayetlerinin bedelini ödedikten sonra tarihin çöp sepetinde unutulacağını" söyledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin 2. ölüm yıl dönümü öncesinde ailesiyle bir araya gelen Hamaney, burada yaptığı konuşmada Trump'ı tehdit etti.

Kasım Süleymani'nin bölgedeki gençlerin örnek aldığı bir kişi haline geldiğini savunan Hamaney, "Kasım Süleymani'nin katilleri Trump ve onun gibiler dünyadaki cinayetlerinin bedelini ödedikten sonra tarihin çöp sepetinde unutulacaklar." ifadelerini kullandı.

ABD Afganistan'dan kaçtığını Irak'ta ise danışmanlık düzeyinde asker bulundurduğunu dile getiren Hamaney, "Irak'taki kardeşlerimiz bu konuyu dikkatli bir şekilde takip etmelidir. Yemen'de direniş cephesi ilerliyor. Suriye'de de düşman gelecekten ümitli değil. Direniş cephesi bölge genelinde daha ümitli." görüşlerini paylaştı.

Etiketler : trump iran lideri ali hamaney
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