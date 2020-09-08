İşkence ettiği öz babasını eve gelen polisler kurtardı!

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08 Eylül 2020 Salı 12:56:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 13:09:00

Haciz için gittiler, işkenceyle karşılaştılar

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Meksika'da haciz işlemi nedeniyle eve giden polis, kızı tarafından ölüme terk edilen ve şiddet gören 87 yaşındaki adamı kurtardı. İki bacağından yürüme zorluğu çeken adam bakım evine yerleştirildi.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde yer alan Celaya şehrinde 87 yaşındaki Bonifacio Y. adlı bir kişi, Leticia S (54) adlı kızı tarafından bir odaya kitlenilerek, işkenceye maruz kaldığı bildirildi. Görgü tanıkları konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşlı adamın bir aydır hijyen olmayan bir evin odasında tutulduğunu ve kızı tarafından her gün şiddet gördüğü bildirildi.

EVE HACZE GELEN POLİS FARK ETTİ

Bonifacio Y'nin günde yalnızca ekmek ve su ile beslendiği ifade edilirken, yaşlı adamın imdadına eve haciz işlemi için gelen polis yetişti. Polisin, Leticia S.'nin adlı evine ücreti ödenmemiş ürünlere el koymaya gittiği sırada, Bonifacio Y'i fark ettiği kaydedildi. Polislerin geldiğini fark eden Bonifacio Y. kaldığı odadan çığlık tararak, yardım istedi.

İki bacağından yürüme zorluğu çeken Bonifacio Y'nin kliniğe götürüldüğü ve ardından bir bakım evine yerleştirildiği ifade edildi.

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