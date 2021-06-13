  • BIST
    1460.86
  • Dolar
    8,4047
  • Euro
    10,1808
  • Altın
    506,7560
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
G7 ülkeleri yoksul ülkelere 1 milyar doz aşı hibe edecek
İstanbul'daki ilk GranFondo Yol Bisiklet Yarışı büyük ilgi gördü
Gürcistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ara buluculuk yapmaya hazır
Moskova'da koronavirüs aşısı yaptırana araba hediye edilecek
MSB son dakika duyurdu! Uluslararası seviyede aranıyordu, yakalandı
Bakan Kurum müsilaj temizliğindeki sonuçları açıkladı
Başkan Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi öncesi önemli açıklamalar
Türkiye'de "altın" sevinci!
Paşinyan'dan Azerbaycan itirafı: Haritayı verdi!
Mısır'dan Türkiye mesajı: Kademeli olarak ilerleyecek
İşte Başkan Erdoğan'ın NATO çantası: Biden ile 4 kritik başlık
Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün detayları belli oldu
Bakan Akar'dan Libya açıklaması: Tehlike bitmiş değil
Meteoroloji saat verdi: Sağanak yağış geliyor
Lavantalar arasında yoga
Tedavi edilen karga, klinikten ayrılmıyor
Devlet desteğiyle rüyası gerçekleşti
Engelleri sporla aştı
Düşledikleri proje gerçek oldu
Romantik yıl dönümü
Buruk veda
Rolü için stüdyoda
Millet İttifakı'nda yeni bir kriz daha patlak verdi
Bakan Koca'dan flaş açıklama!
13 Haziran 2021 Pazar 17:59:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 17:59:00

Gürcistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ara buluculuk yapmaya hazır

Kaynak: AA

ABONE OL

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Azerbaycan'ın 97 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 Ermenistan vatandaşını iade etmesi sürecine ülkesinin de önemli katkı sağladığını belirterek gelecekte iki ülke arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Garibaşvili, Azerbaycan ile Ermenistan'ın verdiği kararı değerlendirerek Tiflis yönetiminin amacının Kafkasya'da barış ve istikrarın sürdürülmesi olduğunu, bu yönde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile aktif görüşmeleri sürdürdüğünü ifade etti.

İki ülke arasında gelecekte de ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Garibaşvili, şunları kaydetti:

"Gürcistan'ın bu süreçte yine ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etmek isteriz. Her iki ülkenin liderine de hazır olduğumuzu bizzat aktardım ve bu sürecin bölgede, ortak barış ve istikrarın sağlanmasıyla süreceği, sonuçlanacağına dair çok umut duyuyorum. Ortak hedefimiz, bölgede istikrar ve barışın sağlanması olmalıdır. Bu çok önemli ve uzun vadeli projelerin gerçekleştirilmesi için bir temel olacak."

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın bir zamanlar işgal altında tuttuğu Ağdam ilinde döşediği 97 bin mayının haritaları karşılığında Azerbaycan'da gözaltındaki 15 Ermenistan vatandaşının iade edildiğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu durumu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Gürcistan hükümetine de söz konusu gelişmede oynadığı rol dolayısıyla minnettar olduklarını kaydetmişti.

Etiketler : Garibaşvili AZERBAYCAN ERMENİSTAN
Gülse'den Sezen şarkısı

Gülse'den Sezen şarkısı
Şahmeran başlıyor

Şahmeran başlıyor
Fiko Mecnun'a yetişti

Fiko Mecnun'a yetişti
Sosyal medya detoksu

Sosyal medya detoksu
Merve aşısını oldu!

Merve aşısını oldu!
Ünlü şarkıcı Berkay'ın 4 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor!

Ünlü şarkıcı Berkay'ın 4 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor!
Durumu kabullenme aşamasında

Durumu kabullenme aşamasında
Dilan yalnızlığı seçti

Dilan yalnızlığı seçti
'Masumlar Apartmanı'nda yokum!

'Masumlar Apartmanı'nda yokum!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER