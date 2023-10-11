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Gazze'deki katliama ABD desteği: Gelişmiş mühimmat taşıyan ilk uçak İsrail'e ulaştı
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11 Ekim 2023 Çarşamba 08:35:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 08:35:00

Gazze'deki katliama ABD desteği: Gelişmiş mühimmat taşıyan ilk uçak İsrail'e ulaştı

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail'e ulaştığını duyurdu. Mühimmatın büyük vuruşlara izin vermek ve ek senaryolara hazırlık yapmak için tahsis edildiği aktarılan açıklamada, "Bu zor dönemde Amerika'nın özellikle İsrail ordusuna ve genel olarak İsrail Devleti'ne verdiği destek ve yardımdan dolayı minnettarız." ifadesine yer verildi. ABD Savunma Bakanlığı, İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı vermişti.

İsrail ordusu, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada, "gelişmiş mühimmat" taşıyan bir uçağın, gece saatlerinde ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü'ne iniş yaptığı kaydedildi.

Mühimmatın büyük vuruşlara izin vermek ve ek senaryolara hazırlık yapmak için tahsis edildiği aktarılan açıklamada, "Bu zor dönemde Amerika'nın özellikle İsrail ordusuna ve genel olarak İsrail Devleti'ne verdiği destek ve yardımdan dolayı minnettarız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerinin Doğu Akdeniz'e doğru yönlendirildiği vurgulanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden de dün Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerini Doğu Akdeniz'e yönlendirdiklerini hatırlatmıştı.

Etiketler : ABD uçağı İsrail'e USS Gerald R. Ford gelişmiş mühimmat
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