VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye ile istişare ediyoruz"
Bakan Şimşek "gerginlik" iddialarını yalanladı
AK Parti düğmeye bastı! Fahiş fiyata katmerli cezalar geliyor
Gazze'de dehşete düşüren manzara
BM: Gazze'de 1.7 milyon Filistinli zorla yerinden edildi
Onlarca düzensiz göçmen kamyonet kasasından çıktı
16 Nisan 2024 Salı 13:33:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 13:33:00

Gazze'de 33 bin 843 Filistinli katledildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in 193 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 843'e çıktı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 843'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 193 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 46 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 843'e, yaralı sayısının da 76 bin 575'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Etiketler : israil gazze filistin
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX