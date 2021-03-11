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11 Mart 2021 Perşembe 19:34:00 - Güncelleme:11 Mart 2021 Perşembe 19:34:00

Fransa: Atılabilecek adımları görüşmek için İsrail ve Filistin ile bir araya geleceğiz

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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, İsrail-Filistin meselesinde atılabilecek adımları görüşmek ve güven inşa etmek için İsrail ve Filistin ile bir araya geleceklerini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Paris'te Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi. Bakanlar görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail-Filistin meselesinde uluslararası hukuk çerçevesinde iki devletli çözümden yana olduklarını hatırlatan Le Drian, "Atılabilecek adımları görüşmek ve güven inşa etmek için iki taraflar (İsrail ve Filistin) ile bir araya geleceğiz." dedi.

Le Drian, güven inşa edildikten sonra siyasi sürecin başlatılabileceğini belirtti.

Lübnanlı siyasetçilerinin ülkenin "çökme" riski karşısında harekete geçmemesine tepki gösteren Le Drian, herkes ne yapması gerektiğini bildiğini ifade ederek, "Halen harekete geçmek için zaman var, yarın çok geç olacak." diye konuştu.

Le Drian, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, Temsilciler Meclisinden güvenoyu almasının önemli ve güzel gelişme olduğunu kaydetti.

Şükri de "İki ülke arasında yapılan müzakerelere dayanarak İsrail ile yan yana yaşayan Filistin devletinin kurulmasını hedefleyen bu önemli toplantıyı düzenlediği için Jean-Yves Le Drian'a teşekkür ediyorum." dedi.

Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler'in (BM) kararları doğrultusunda bu çalışmalara devam edeceklerini aktaran Şükri, iki ülke arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Şükri, Ortadoğu'da istikrarın sağlanması için bu çalışmaların önemli olduğunu belirterek, "Yeni ABD yönetiminin oynayabileceği rolü önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Lübnan'da halkın taleplerinin de dikkate alınması gerektiğini ifade eden Şükri, Libya'da Dibeybe'nin, Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu almasını memnuniyetle karşıladığını ve bu hükümetin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

"İsrail-Filistin meselesinin çözümü Ortadoğu'nun istikrarı için önemli"

Maas, yeni ABD yönetiminin İsrail-Filistin meselesinde iki devleti çözümden yana olacağını açıklamasının memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Fransa, Almanya, Mısır ve Ürdün ile oluşturulan bu grubu, İsrail-Filistin meselesinin çözümü için uluslararası topluma temel araç olarak teklif ettiklerini aktaran Maas, "İsrail-Filistin meselesinin çözümü Ortadoğu'nun istikrarı için önemli." ifadesini kullandı.

Maas, Dibeybe'nin, Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu almasının iyi haber olduğunu ve umut verdiğini söyledi.

Etiketler : Fransa Dışişleri Bakanı Almanya Temsilciler Meclisi
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