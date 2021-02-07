  • BIST
    1527.17
  • Dolar
    7,0580
  • Euro
    8,5155
  • Altın
    410,9500
İstanbul
12 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kılıçdaroğlu'nun hazineyi karalamak için kullandığı argümanlar gerçeği y...
Biden İran'a yaptırımları kaldırmayacaklarını açıkladı
Filistinli gruplar, Kahire'deki ulusal diyalog görüşmelerinde siyasi bölünmüşlüğün sona erdirilmesin...
İçişleri Bakanı Soylu tüm şirketleri ilk kez 2020'de kar eden POLSAN'ı tebrik etti
Oktay: e-Devlet üzerinden kolay erişimi mümkün hale getirdik
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 473 bini geçti
Sağlık çalışanlarının ikinci doz aşıları bu hafta yapılacak
Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH göreve hazır
Mart ayında başlıyor... Parmak izi tanıma sisteminde flaş gelişme
Libya Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
"Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla bertaraf edildi"
Onların kayak takımları TAHTADAN
Hassas burunların gönüllü öğretmeni
Köylülerin tenis kortu heyecanı
Özel öğrencilere hem terapi hem de kazanç
Metin Hara: Adriana ile iyi ayrıldık
İyi ki doğdun baba!
Yeni şarkılar yolda
Gümüş yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor
Blade filmi yeniden çekilecek
Müzik dünyasında kalıcı olacağım!
Cansu arınma kampında!
Beşiktaş'ta evet!
07 Şubat 2021 Pazar 19:13:00 - Güncelleme:07 Şubat 2021 Pazar 19:13:00

Filistinli gruplar, Kahire'deki ulusal diyalog görüşmelerinde siyasi bölünmüşlüğün sona erdirilmesini istiyor

ABONE OL

Filistinli gruplar, Mısır'ın başkenti Kahire'de yarın başlaması planlanan ulusal diyalog görüşmelerinde ihtilaflı konuların çözüme kavuşturulmasını ve siyasi bölünmenin sona erdirilmesini istediklerini belirtti.

Filistinli grupların yöneticileri, Kahire'deki görüşmelere katılmak üzere Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndan hareket etmeden önce AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hamas yöneticilerinden Halil Hayye, Filistinli grupların, seçimlerle ilgili yargısal ve hukuki konular dahil tüm meselelerde anlaşmaya vararak, halkın seçim hakkını özgürce kullanmasını istediğini söyledi.

Kahire'ye, "Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmeyi sona erdirme ve Siyonist projeyle mücadele üzerine yoğunlaşma" mesajıyla gittiklerini kaydeden Hayye, Mısır'daki görüşmenin, Gazze karşıtı alınan bazı önlemlerin kaldırılması için iyi bir fırsat olacağını dile getirirken, bu konuda ayrıntı vermedi.

İslami Cihad yöneticilerinden Hıdır Habib, ulusal diyalog görüşmelerinin başarılı olması ve "kara" bölünmüşlük devrinin sona ermesi temennisinde bulundu.

Habib, Filistin siyasetinin yeniden düzenlenmesi için herkesin dahil olduğu bir uzlaşı ortamına, net bir ulusal strateji ve vizyon üzerinde fikir birliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Siyasi Büro üyesi Cemil Mizhir de Filistinlilerin önemli bir görüşme turuna başlayacağını ve ihtilaflı konuların ele alınacağı bu görüşmelerin siyasi bölünmüşlüğü sona erdirmesinin umut edildiğini kaydetti.

Gazze'deki Ulusal Girişim Hareketi yetkilisi Aid Yaği ise ihtilaflı konuların çözülmesinin seçimlerin önünü açacağına ve bunun da İsrail'in Filistin meselesini hedef alan planlarına karşı koymaya vesile olacağına işaret etti.

Filistinli grupların tamamının, uzlaşı ve uzun bir aradan sonra ilk kez yapılması planlanan Filistin seçimlerini tartışmak üzere diyalog görüşmelerine katılması bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi geçen ay imzalamıştı.

Filistin'de 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, Hamas ile Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Etiketler : Filistinli gruplar Gazze Mısır
Çetin Tekindor'un rol aldığı 'Hay Sultan' yeniden sette

Çetin Tekindor'un rol aldığı 'Hay Sultan' yeniden sette
Şafak Sezer'in pandemi projesi yolda

Şafak Sezer'in pandemi projesi yolda
Hayalleri kız çocuğu

Hayalleri kız çocuğu
Türkü de dinlerim, halay da çekerim

Türkü de dinlerim, halay da çekerim
Aylin Çoşkun: Sağlık durumum iyi

Aylin Çoşkun: Sağlık durumum iyi
Saçlarını kazıttı

Saçlarını kazıttı
Oğulcan'dan havalı dönüş

Oğulcan'dan havalı dönüş
Aleyna Tilki için kontrol zamanı

Aleyna Tilki için kontrol zamanı
Sahne uğuru Gürdal Tosun

Sahne uğuru Gürdal Tosun

EN ÇOK OKUNAN HABERLER